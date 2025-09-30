Šokující nález u Řecka: Sesterská loď Titanicu vydala svá tajemství!
30. 9. 2025 – 15:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod hladinou Egejského moře spočívá více než sto let Britannic, největší sesterská loď Titaniku. Nyní se potápěčům podařilo vůbec poprvé vyzvednout z vraku unikátní artefakty, které odhalují zapomenutý příběh obřího parníku přetvořeného ve válečnou nemocnici.
Britannic, nejmladší ze tří luxusních transatlantických parníků třídy Olympic postavených v loděnicích Harland & Wolff v Belfastu, byla spuštěna na vodu v roce 1914. Byla o něco větší než slavný Titanic a stejně jako on patřila společnosti White Star Line. Po potopení Titaniku v roce 1912 prošla její starší sestra Olympic bezpečnostními úpravami, a tyto změny byly zohledněny i u Britannicu. Plavba s cestujícími ale nikdy nepřišla – s vypuknutím první světové války loď zabavilo britské námořnictvo a přestavělo ji na nemocniční plavidlo, nesoucí označení HMHS (His Majesty’s Hospital Ship).
V listopadu 1916 Britannic vyplul směrem na řecký ostrov Lemnos, kde měl sloužit jako nemocnice pro raněné. U pobřeží ostrova Kea však narazil na německou minu. Méně než hodinu poté se celý kolos potopil. Z 1 065 lidí na palubě jich zahynulo třicet – dvě záchranné lodě byly totiž vtaženy do stále se točících lodních šroubů. Přesto se tragédie nedá srovnat s katastrofou Titaniku, protože většina posádky a pasažérů byla zachráněna. Od té doby spočívá vrak Britannicu v hloubce kolem 120 metrů v Egejském moři, přibližně 70 kilometrů jihovýchodně od Athén.
Nález a vyzdvižené artefakty
Vrak lodi je dlouhodobě přístupný pouze profesionálním potápěčům, protože se nachází v náročných podmínkách – ve velké hloubce, při silných proudech a špatné viditelnosti. V květnu letošního roku se pod dohledem řeckého ministerstva kultury vydal k Britannicu jedenáctičlenný mezinárodní tým vybavený uzavřenými okruhovými dýchacími přístroji. Jejich cílem bylo nejen vrak zdokumentovat, ale poprvé v historii také vyzdvihnout některé předměty.
Potápěčům se podařilo získat lodní zvon z pozorovatelny, levobokovou signální lampu, keramické kachličky z palubních tureckých lázní, postříbřené podnosy z první třídy, dalekohled patřící cestujícímu druhé třídy i porcelánové umyvadlo. Každý artefakt byl nejprve uložen do vztlakového vaku a ochranného kontejneru a po vyzdvižení očištěn od více než stoletých nánosů. Po dopravení na břeh je převzala policie na ostrově Kea a následně byly převezeny do specializovaných laboratoří v Aténách.
Zde probíhá jejich konzervace a příprava na vystavení v nově budovaném Národním muzeu podvodních památek v Pireu. Plánovaná expozice věnovaná první světové válce má mít právě předměty z Britannicu v samém středu pozornosti. Tragédie z roku 1916 tak po více než sto letech znovu vyplouvá na povrch – tentokrát ne jako memento hrůzy, ale jako cenná připomínka historie.