Záměna století: Leží na dně Atlantiku opravdu Titanic?
12. 8. 2025 – 10:41 | Zpravodajství | Alex Vávra
Více než sto let po potopení Titanicu se na sociálních sítích znovu šíří mrazivá teorie, že loď nikdy nešla ke dnu – alespoň ne ta pravá. Podle zastánců šlo o ďábelskou záměnu s jejím sesterským plavidlem Olympic. Historici ale tvrdí, že pravda leží hluboko na dně Atlantiku.
Když se v chladných vodách severního Atlantiku 15. dubna 1912 potopil Titanic, svět oněměl hrůzou. Technologický zázrak, symbol lidské dovednosti a pýchy, skončil na dně oceánu a s ním i životy přibližně 1 500 lidí. Jenže více než sto let poté se z hlubin internetu znovu vynořuje příběh, který tvrdí, že Titanic nikdy nešel ke dnu. Podle konspiračních teoretiků totiž vůbec nešlo o Titanic – ale o jeho sesterskou loď Olympic.
Tato teorie, rozdmýchávaná na sociálních sítích, má miliony sledujících. Někteří tvrdí, že šlo o pojistný podvod, jiní mluví o úkladné vraždě mocných mužů, kteří údajně stáli v cestě vzniku americké centrální banky. A přestože důkazy historiků takové tvrzení drtí, mrazivý příběh o záměně lodí si dál pluje mezi námi.
Záměna století
Olympic, první loď své třídy, byla spuštěna na vodu dříve než Titanic. Zpočátku slavila úspěchy, ale v září 1911 při kolizi s britskou válečnou lodí HMS Hawke utrpěla vážná poškození. Soud přisoudil vinu White Star Line a opravy nehradila pojistka. Loď stála v docích a neprodukovala žádný zisk. Podle zastánců teorie se tehdy zrodil plán: nově dokončený Titanic měl být přejmenován na Olympic a poškozený Olympic přestavěn a vydáván za Titanic. A pak už jen zbývalo ho „náhodně“ potopit a vyinkasovat pojistné.
Jenže něco se zvrtlo. Ledovec u Newfoundlandu zabil nejen plán, ale i stovky nevinných pasažérů. Alternativní verze teorie přidává ještě temnější motiv – údajně měl za celou operací stát finanční magnát J. P. Morgan, který chtěl potopit loď s několika svými nepřáteli na palubě. Na seznamu údajných obětí spiknutí figurují jména jako Benjamin Guggenheim, Isidor Straus a John Jacob Astor. Fakta však tuto část legendy rychle potápějí: Straus se k centrálnímu bankovnictví vyjadřoval pozitivně a o názorech Guggenheima či Astora na toto téma neexistují žádné záznamy.
Hora důkazů proti legendě
Maritimní historici upozorňují, že záměna by byla prakticky nemožná. Titanic a Olympic se lišily v řadě detailů – od uspořádání kajut až po unikátní kavárnu a větší à la carte restauraci. Každá loď měla také své konstrukční číslo: Olympic nesl 400, Titanic 401. Číslo bylo vyraženo na mnoha součástech, včetně dřevěného obložení. Z vraku Titanicu byly vyzdviženy artefakty s číslem 401, zatímco předměty z Olympiku, vyřazeného v roce 1935, nesly číslo 400.
Aby k záměně došlo, musely by být všechny části obložení a vybavení vyměněny během několika dní – něco, co historik J. Kent Layton označuje za absurdní. Lodě navíc procházely detailní inspekcí britských úřadů, které zaznamenávaly i ty nejmenší technické detaily. Takovou záměnu by nebylo možné utajit, už jen proto, že loděnice Harland and Wolff v Belfastu, kde byly obě lodě postaveny i opravovány, byly na očích veřejnosti. Lidé z okolí, novináři i návštěvníci tam běžně fotografovali – a žádné tajemné operace se nekonaly.
Zůstává tedy otázka: proč se tato temná legenda stále vrací? Možná proto, že kombinace tragédie, velkých peněz a tajemného spiknutí má pro lidskou představivost nepřekonatelnou přitažlivost. Titanic se sice potopil v roce 1912, ale příběh o jeho údajném dvojníkovi se stále drží nad hladinou – a zdá se, že se jen tak nepotopí.