Sociální sítě šílí z neznámé nádherné tanečnice. Má jednu slabinu - není skutečná
12. 1. 2026 – 12:20 | Magazín | Alexej Chundryl
Na TikToku, X a dalších sociálních sítích se v posledních dnech masově šíří video, které na první pohled působí jako zcela banální klip z nočního klubu. Kamera sleduje krásnou mladou dívku, sebevědomou, přirozeně se pohybující v davu, s výrazem, který okamžitě přitahuje pozornost.
Právě tahle vizuální přitažlivost je klíčem k úspěchu videa – a zároveň důvodem, proč si drtivá většina diváků vůbec nepoloží zásadní otázku: je to skutečný člověk? Je svůdná, pohledná, takřka dokonalá.
Není. Video je plně generované umělou inteligencí, což si uvědomí až ti pozornější, kteří se zaměří na drobné vizuální nesrovnalosti v pohybu, detailech obličeje nebo chování postav v pozadí. Přesto komentáře pod videem jasně ukazují, že většina uživatelů klip považuje za reálný záznam skutečné dívky – někteří ji obdivují, jiní se ptají, odkud je, další spekulují o jejím životě. Fascinace atraktivitou zcela přehluší kritické myšlení.
@ravegirlstv ✨? RaveGirls 21 #ravegirls #rave #dance #girl #fyp ♬ original sound - RaveGirls
Právě v tom je síla – a zároveň nebezpečí – podobných AI videí. Nejde o technickou dokonalost v laboratorním smyslu, ale o schopnost vyvolat emocionální reakci rychleji, než mozek stihne zapochybovat. Krásná tvář, přirozený pohyb, prostředí, které známe z reálného světa. Nic nevyčnívá natolik, aby diváka vytrhlo z iluze, že sleduje skutečného člověka. A algoritmy sociálních sítí tuto iluzi dál posilují masivním šířením obsahu, který vyvolává okamžitý zájem. Z dívky se stal virální fenomén, který zapůsobí nejen na pubertální chlapce.
Tento konkrétní případ ukazuje, jak zásadně se mění vizuální realita internetu. Už nejde o to, zda AI dokáže vytvořit přesvědčivý obraz člověka – to už dokáže. Jde o to, že lidé přestávají vůbec zvažovat, že by to člověk být nemusel. Krása se stává zkratkou k důvěře a sociální sítě místem, kde hranice mezi skutečností a syntetickou iluzí mizí rychleji, než si většina uživatelů připouští. Navíc, pro mnoho lidí pak vytváří zcela nedosažitelný ideál krásy a atraktivity, který nemá s realitou nic společného. Je pak jedno, že mnoho uživatelů, včetně tvůrce videa, poukazují na to, že jde o AI. Průměrný uživatel sociálních sítí vidí jen extrémně atraktivní dívku a jeho mozek se podle toho formuje.