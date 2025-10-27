Snowboarďáci jsou zpátky! Kotek s Mádlem opět spolu, scénář už je hotový
27. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Legenda chystá pomyslný návrat a uvidíme i velkou část původního obsazení.
Herec a režisér Jiří Mádl už se soustředí spíš na vlastní tvorbu, moderátor a herec Vojtěch Kotek zase prozřel k přírodě a začal se starat o hospodářství.
Na to, že obě jejich kariéry prakticky nastartovala slavná komedie Snowboarďáci, ale nezapomínají. A oba už dříve dali najevo, že by proti účinkování v případném pokračování nic neměli.
O tom, že se značku nehodlá nechat ležet u ledu, taktéž už delší dobu mluví také režisér původního díla Karel Janák. Nic konkrétnějšího jsme ale zatím nevěděli... až doteď.
Janák totiž v rozhovoru pro eXtra.cz odhalil plány. Nový film s Kotkem a Mádlem už samozřejmě nebude náctiletá komedie, protože to by se s protagonisty, kterým oběma už povážlivě táhne na 40 let, točilo poněkud obtížně.
A nejspíš se nebude ani jezdit po sněhu nebo horách. Duch původních filmů by ale rozhodně měl zůstat zachován.
„Jmenovat by se to mělo Fesťáci a už to máme napsané. Scénář je super vtipný, takže věřím, že by z toho mohl být dobrý biják,“ slibuje Janák.
„Už to samozřejmě není teenagerovská komedie, Vojta s Jirkou nám už trošku vyrostli. Ale komedie to je pořád. Stále je to postavené na podobném stylu humoru, jen už s dospělými chlapy,“ popisuje.
„Zápletka je taková, že oni oba jsou každý v trošku jiném oboru, ani jednomu se ne úplně daří v životě. A rozhodnou se, že to změní. Oba z jiného důvodu proto vyrážejí na filmový festival, který trošku převrátí vzhůru nohama,“ naznačuje režisér.
Není nicméně jisté, kdy a jak se bude nový film točit. Jednak je totiž potřeba zjistit, jestli Kotek náhodou nebude nejdřív tvořit druhou řadu své Farmy. A jednak se neví, zda vedení KVIFF svolí k natáčení nové komedie právě během trvání festivalu.
„Zařizujeme kolem toho všechno možné, sháníme peníze. Ale momentálně hlavně čekáme na Vojtu. Ten je zapřažený do své Farmy a v podstatě někdy v lednu nebo únoru se máme dozvědět, jestli mu TV Prima odklepne pokračování, druhou řadu. Kdyby to tak dopadlo, natáčení budeme muset odložit. Když druhá řada toho jeho projektu nebude, Fesťáci by se měli točit příští rok v létě,“ svěřil se Janák.
Svolení karlovarského festivalu by filmu velmi pomohlo: „Záleží na tom, jak se k tomu postaví vedení festivalu. Teď čtou scénář a mají nám dát vědět, jestli to, co je třeba natočit, umožní v průběhu toho festivalu. Jinak bychom to museli dělat v době mimo něj a to by film dost prodražilo,“ přiznal.
V novince prý také krom Mádla a Kotka uvidíme i další herce ze Snowboarďáků. O koho jde přesně, však Janák zatím neprozradil: „Ještě jsme úplně všechny neoslovili, ale někdo z původního obsazení by se měl opravdu objevit i ve Fesťácích.“