Babica zase v průšvihu? Po fotbale v zahraničí skončil v policejním autě
27. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Známý kuchař v poslední době nemá na fotbal moc štěstí.
Známý televizní kuchař Jiří Babica nežije pouze kuchyňskými avantýrami: Prakticky celý život je také zapáleným fanouškem pražské fotbalové Sparty.
Pravidelně proto vyráží na domácí i zahraniční zápasy svého oblíbeného klubu. Ne vždycky ale všechno dopadne podle představ: Jsou tomu například sotva dva týdny, co se Babica dostal do potyčky s dalšími fanoušky na Spartě, protože prý neviděl přes choreo.
Někteří svědci mluví o docela drsné bitce, sám Babica ale tvrdí, že incident přifoukla média a prakticky nic se nestalo. A vlastně to samé prohlašuje i o nejnovějším dobrodružství v Chorvatsku.
Kuchař vyrazil do Rijeky na zápas Sparty. Během druhého poločasu ale najednou zmizel.
„Na začátku dohrávaného druhého poločasu byl ještě normálně mezi námi, ale po skončení zápasu už v policejním autě,“ cituje jednoho z fanoušků server iSport.cz.
Na sítích je k nalezení i video, jak Babica mává z policejního vozu.
Brzy poté už byl ale zase opět na svobodě: „Žádnej bordel jsem nezaznamenal, mohli ho vzít jen za podezření na alkohol. Musím říct, že po minulém konfliktu na Spartě si to už Jirka Babica s fanoušky vyříkal a ti ho naopak vyvolávali a žádali policajty, aby ho propustili,“ dodal fanoušek.
Sám Babica se vzápětí vyjádřil pro TN.cz: „Nestalo se vůbec nic. Po skončení zápasu jsem šel trošku dřív, protože jsme měli sraz. Nechtěli mě pustit. Takže mě předvedli a zase mě pustili, nic vážného,“ uvedl.
„Po zápase tam máte čekat se všemi, než vás vypustí dohromady. Já jsem pospíchal, proto jsem šel dřív. Jenom mě zkontrolovali a zase mě pustili,“ dodal.