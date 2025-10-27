Dnes je pondělí 27. října 2025., Svátek má Šarlota a Zoe
Babica zase v průšvihu? Po fotbale v zahraničí skončil v policejním autě

27. 10. 2025

Babica zase v průšvihu? Po fotbale v zahraničí skončil v policejním autě
zdroj: Profimedia.cz
Známý kuchař v poslední době nemá na fotbal moc štěstí.

Známý televizní kuchař Jiří Babica nežije pouze kuchyňskými avantýrami: Prakticky celý život je také zapáleným fanouškem pražské fotbalové Sparty.

Pravidelně proto vyráží na domácí i zahraniční zápasy svého oblíbeného klubu. Ne vždycky ale všechno dopadne podle představ: Jsou tomu například sotva dva týdny, co se Babica dostal do potyčky s dalšími fanoušky na Spartě, protože prý neviděl přes choreo.

Někteří svědci mluví o docela drsné bitce, sám Babica ale tvrdí, že incident přifoukla média a prakticky nic se nestalo. A vlastně to samé prohlašuje i o nejnovějším dobrodružství v Chorvatsku.

Kuchař vyrazil do Rijeky na zápas Sparty. Během druhého poločasu ale najednou zmizel.

„Na začátku dohrávaného druhého poločasu byl ještě normálně mezi námi, ale po skončení zápasu už v policejním autě,“ cituje jednoho z fanoušků server iSport.cz.

Na sítích je k nalezení i video, jak Babica mává z policejního vozu.

Brzy poté už byl ale zase opět na svobodě: „Žádnej bordel jsem nezaznamenal, mohli ho vzít jen za podezření na alkohol. Musím říct, že po minulém konfliktu na Spartě si to už Jirka Babica s fanoušky vyříkal a ti ho naopak vyvolávali a žádali policajty, aby ho propustili,“ dodal fanoušek.

Sám Babica se vzápětí vyjádřil pro TN.cz„Nestalo se vůbec nic. Po skončení zápasu jsem šel trošku dřív, protože jsme měli sraz. Nechtěli mě pustit. Takže mě předvedli a zase mě pustili, nic vážného,“ uvedl.

„Po zápase tam máte čekat se všemi, než vás vypustí dohromady. Já jsem pospíchal, proto jsem šel dřív. Jenom mě zkontrolovali a zase mě pustili,“ dodal.

