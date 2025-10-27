Zpěvačka toužila po miminku, dnes to vidí jinak: "Zaplaťpánbůh, že to tenkrát nevyšlo"
27. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná zpěvačka vidí i ve svém velkém zklamání něco pozitivního.
Populární zpěvačka Šárka Vaňková se dlouho nijak netajila velkou touhou: Chtěla miminko, chtěla založit rodinu.
Jenže to se ne a ne podařit a Šárka už se pomalu smiřuje s tím, že sen prostě a dobře nevyjde. Navíc si při retrospektivním pohledu myslí, že je možná ještě dobře, že rodinu nezaložila, protože partner zklamal.
„Před deseti lety jsem hrozně chtěla miminko, ve třiceti mi opravdu bily ty biologický hodiny,“ uvedla v pořadu Partyshow.
„Brečela jsem, když jsem viděla kočárek, ale dneska si říkám zaplaťpánbůh, že to tenkrát nevyšlo, protože s tím člověkem bych dnes musela komunikovat kvůli dítěti. A jsou lidé, se kterými už komunikovat nikdy nechci,“ prozradila.
O kom přesně mluví, neřekla. Víme však už z jejích dřívějších vyjádření, že nejspíš šlo opravdu do tuhého: V pořadu 13. komnata před dvěma lety například prozradila, že šlo o extrémně toxický vztah, ve kterém dokonce došlo i na násilí.
Dotyčný se pak ani nesmířil s rozchodem a Šárku dál sledoval, kvůli čemuž zpěvačka radši přestala zpívat a na čas utekla do Maďarska.
Ne všechny konce jsou ale jen špatné: Šárka nakonec našla štěstí s hudebníkem Petrem Vondráčkem. Jestli někdy nějakým způsobem dojde na potomky, zůstává ve hvězdách, jiný dívčí sen si ale zpěvačka rozhodně splnit chce.
„Já bych jednou určitě moc chtěla svatbu, a myslím si, že v mých letech je skoro hřích se na to ptát. Říkala jsem, že ještě chvilku a už si nebudu moci dovolit krásné bílé šaty, ale už to bude na nějaký vínový kostýmek,“ prohlásila nedávno pro eXtra.cz.