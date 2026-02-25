Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválení návrhu letošního státního rozpočtu
25. 2. 2026 – 13:35 | Ekonomika | Jasmína Krásná
Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil plénu schválení návrhu letošního státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun.
Usnesení podpořili poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů, opoziční zákonodárci byli proti nebo se hlasování zdrželi. Výbor nepodpořil žádný ze čtyř podaných opozičních požadavků na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Vládní tábor do výboru žádnou úpravu nepředložil.
Další příležitost k podávání návrhů na převody peněz budou mít poslanci ve druhém čtení na sněmovní plénu. Uskuteční se příští týden ve středu. O týden později čeká dolní komoru závěrečné schvalování rozpočtu. Nyní Česko hospodaří v rozpočtovém provizoriu.
Spor se ve výboru rozhořel o úpravu poslanců TOP 09 v čele Janem Jakobem, který ji označil za úsporný balíček. Návrh škrtal v různých kapitolách celkem asi 64,3 miliardy korun a zároveň by přidal 21 miliard korun ministerstvu obrany, 300 milionů korun bezpečnostní informační službě a 43 milionů korun Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Vládní poslanci tvrdili, že o Jakobově návrhu není možné hlasovat. Přesun se podle náměstkyně ministryně financí Marie Bílkové týkal v kapitole ministerstva pro místní rozvoj i peněz z EU, a tím zasahoval do už schváleného schodku rozpočtu. Jakob s tím nesouhlasil, nakonec hlasování prosadil. Výbor tento návrh nepodpořil stejně jako obdobnou úpravu poslanců TOP 09, která se týkala jen přidání peněz obraně, civilní kontrarozvědce a NÚKIB.
Záporně se výbor postavil rovněž k přesunu 50 milionů korun z rozpočtové rezervy ministerstvu školství pro mládežnické organizaci, jak jej navrhovala skupina opozičních poslanců kolem Věry Kovářové (STAN). Místopředseda výboru Patrik Pařil (ANO) řekl, že koalice předloží ve druhém sněmovním čtení vlastní verzi posílení objemu peněz na práci s mládeží.
Rozpočtový výbor odmítl také pozměňovací návrh části opozičních poslanců kolem Lucie Sedmihradské (STAN), jenž mířil na posílení rozpočtu Senátu o zhruba 14,5 milionu korun na úkor rozpočtové rezervy. Z opozice zaznívala upozornění, že horní komoře chybí peníze i na povinné výdaje. Postup vlády vůči Senátu pokládá Kovářová za politický nátlak. "Můžeme mluvit o vyhladovění, tak aby Senát mlčel," řekla novinářům. Jana Murová (ANO) ale ve výboru poukázala na to, že Senát má přebytky z minulých let a peníze mu chybět nemohou. "Bylo to jako pláč malého dítěte, které má doma ve skříňce plno sladkostí, ale chtělo by ještě o dalších 14,5 milionu více sladkostí," řekla.
Předseda výboru Vladimír Pikora (Motoristé) novinářům po jednání výboru řekl, že o tom, jaké návrhy koalice podpoří, se dohodne ve druhém čtení. Motoristé podle něho budou předkládat některé úpravy, podrobnosti ale nesdělil. Pikora ocenil oznámení prezidenta Petra Pavla, že schválený rozpočet nebude vetovat. Koaliční hnutí SPD bude podle Jana Hrnčíře pro přidání peněz mládežnickým organizacím. Hrnčíř se před novináři vyslovil i pro podporu potravinové soběstačnosti.