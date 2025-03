Sněmovna podpořila navrhovaný zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 15 let

Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole navrhovaný zákaz prodeje a podávání energetických nápojů dětem mladším 15 let.

Prodej prostřednictvím automatů a internetu by byl možný jen za podmínky ověření věku kupujících. Omezení, která se týkají například také reklamy, mají být podle poslanecké novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek obdobná jako u alkoholu nebo cigaret. Předloha vyvolala debatu. Odolala návrhu Karla Haase (ODS) na zamítnutí a zamířila k posouzení do zdravotnického a školského výboru a do komise pro rodinu.

Mezi mládeží podle předkladatelů ze všech sněmovních stran existuje problém s rizikovou konzumací energetických nápojů. "Výskyt chorob, které jsou spjaty s nadměrnou konzumací slazených nápojů, je v České republice vysoký a má stoupající trend, a to i v dětské populaci," uvedli v důvodové zprávě. Konkrétně autoři novely zmínili riziko nadváhy nebo obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, nervozity, pocitů úzkosti a poruch spánku.

Návrh na zamítnutí už v prvním čtení Haas zdůvodnil tak, že existuje řada škodlivých věcí, označovaných jako zla, přesto se nepřistupuje k jejich zákonné regulaci. Problém by se měl podle něho řešit individuální odpovědností nebo odpovědností v rodině. Další občanský demokrat Václav Král v nadsázce podotkl, že pokud by zamítnutí Sněmovna přijala, autoři by mohli předlohu připojit jako přílepek k projednávané novele energetického zákona a dát k těmto nápojům pravomoc Energetickému regulačnímu úřadu. "Je třeba páchat víc dobra a zakázat víc věcí," řekl.

Vystoupení Haase a Krále vyvolala nesouhlasné reakce zastánců. Například poslankyně ANO Věra Adamková pokládá argumenty odpůrců za úsměvné, v takové logice by se podle ní mohl uvolnit i prodej cigaret nebo alkoholu. Podle hlavní předkladatelky Martiny Ochodnické (TOP 09) by byla nejlepším řešením samoregulace trhu, která se však v Česku podle ní nedaří.

Energetické nápoje by se podle novely vůbec nesměly prodávat ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí a na akcích určených dětem do 15 let. Ministerstvo zdravotnictví by mohlo vydat vyhlášku, kterou by určilo požadavky na složení, označování a vzhled obalů energetických nápojů. Reklama na tyto nápoje by nesměla mířit na děti a nesměla by nabádat k jejich nestřídmé konzumaci a vytvářet dojem, že jejich pití přispívá ke společenskému úspěchu nebo k řešení osobních problémů či má léčivé účinky.

Proti záměru omezení prodeje energetický nápojů se už dřív postavil Svaz výrobců nealkoholických nápojů. Odmítl mimo jiné přirovnání těchto nápojů k návykovým látkám jako nevědecké a nepřijatelné. Podle svazu by byla vhodnější osvěta a edukace dětí. Pokud se energetické nápoje pijí v přiměřeném množství a lidé respektují upozornění na obalu, jejich konzumace je bezpečná, uvedl svaz.

Energetické nápoje pije podle české části mezinárodní studie nejméně dvakrát týdně pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Je jich zhruba 70.000, v roce 2018 jich přitom bylo 40.000 až 50.000. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein, podle zákona jsou i označené jako nevhodné pro děti a kojící ženy.

Předkladatelé v čele s Ochodnickou tvrdí, že jejich návrh "v zásadě odpovídá současným trendům v Evropě". Úplný zákaz prodeje energetických nápojů lidem mladším 18 let zavedly v minulosti podle důvodové zprávy Litva a Lotyšsko a nově Polsko. Dánsko, Německo a Norsko stanovily maximální množství kofeinu, taurinu a dalších stimulujících látek v nápojích.