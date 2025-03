Režisérka Hana Třeštíková: Dítě ve 42 letech stálo statisíce

Známá režisérka a komunální politička prozradila víc o nelehké cestě za mateřstvím.

Možná si vzpomenete, že komunální politička a režisérka Hana Třeštíková nedávno na sociálních sítích hlásila radostnou novinu. Ve 42 letech je těhotná díky umělému oplodnění.

„Asi je na čase jít s pravdou ven. Nepřehnala jsem to s cukrovím, ani nedržím suchý únor. Čekám miminko. Byla to dlouhá a náročná cesta, plná neúspěchů, propadů, ale také naděje a víry v dobrý konec,“ napsala na Instagramu.

Hana také poskytla rozhovor pro DVTV, v němž o procesu umělého oplodnění a cestě za těhotenstvím prozradila o něco málo víc. Rozhodně podporuje každou ženu, která chce něco podobného zkusit, a radí se nevzdávat a vytrvat. Zároveň ale upozorňuje, že se nejedná o proces, který by byl hotový lusknutím prstů: „Není to tak, že jsem napochodovala na kliniku a čekám dítě. Na druhou stranu všechny holky, které jsem poznala a které to nevzdaly, dítě mají.“

„Je dobré zvážit i finanční stránku věci, byť je to velmi individuální. Za ty roky to byly statisíce, ale měla jsem svůj cíl a chtěla jsem do toho ty peníze investovat. Nejvíc jsem ale bojovala s psychikou, protože umělé oplodnění je v tomhle směru velmi náročné,“ popisuje režisérka aspekty, na které je potřeba si dát pozor.