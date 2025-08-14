Dnes je čtvrtek 14. srpna 2025., Svátek má Alan
Snažila se dlouho, ale nakonec se sny hroutí: Muzeum Villa Gott nebude!

14. 8. 2025 – 6:28 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Ivana Gottová musí místo vysněného projektu řešit naléhavější problémy.

Snažila se dlouho a poctivě. Nakonec ale vysněný projekt nejspíš nedokončí, protože přišly jiné problémy.

Plán proměnit vilu na Betramce, kde Karel Gott strávil léta svého života, v Mistrovo muzeum a komunitní centrum pro fanoušky, není žádná novinka. Vdova Ivana Gottová s ním přišla už před lety.

Projekt muzea a centra, které se mělo jmenovat Villa Gott, zdálo se, probíhal celkem dobře a byť se původně plánovaná loňská otvíračka nakonec nestihla, Ivana slibovala, že hotovo bude co nevidět.

Nakonec je ale všechno jinak: Ivaně život předložil jinou prioritu. Sousto bylo nakonec asi vážně až příliš velké, práce se začala podepisovat na zdraví a přišel čas zabrzdit.

„Jestliže projekt, který má přinášet především radost, zasahuje do zdraví, je na místě říct stop. Upřímně mě to mrzí. Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott, tak jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit,“ vyjádřila se Ivana.

„Po mnoha letech náročné a intenzivní práce, kterou jsem Karlovým projektům věnovala, se nyní musím věnovat sobě a svému zdraví,“ vysvětlila.

„Moc mě těší, že máte Karla stále rádi a jeho odkaz žije dál,“ zakončila.

Zda se jedná o úplnou konečnou, nebo spíš jen pauzu a práce na Ville Gott bude někdy pokračovat, Gottová neprozradila.

Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

