Nečekaný vyhazov z Ulice? Oblíbená herečka už tři měsíce nenatáčí, bojí se o kariéru
14. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Hvězda oblíbeného seriálu přiznává sílící obavy a neví, zda vlastně není bez práce.
Nelze se divit, že už začíná být trochu nervózní. Herečka Jaroslava Obermaierová již dvacet let spojuje svůj profesní život s nekonečným seriálem Ulice, kde ztvárňuje rázovitou drbnu Vilmu Nyklovou.
Každý rok dostává novou smlouvu poštou, jenže letos prý pořád ještě nic. A navíc už tři měsíce nenatáčí, což vzbuzuje ještě silnější obavy. Dostala snad vyhazov beze slova?
„Podívejte, naposledy jsem točila prvního a druhého května a pamatuju si to dost dobře, protože jsem jim říkala – je prvního máje, kde mám mávátko? A za ty dva dny jsem natočila jenom nějaké štěky,“ prozradila magazínu Aha!.
„Náhodně jsem mluvila se seriálovým kolegou, který se mě ptal, jestli už mi přišel dodatek. Říkala jsem, že ne, a on, že je to divné,“ bojí se o smlouvu, která už měla přijít.
„Pošta mi chodí dobře a pravidelně, tak v tom něco asi bude. Pomalu se připravuju na to, že jsem bez práce. Dost by mě to mrzelo, protože jsem Ulici věnovala dvě desetiletí života. Už jsem s ní srostla, jsou tam prima lidé a ta práce mě baví,“ neskrývá své roztrpčení Jaroslava.
Nakonec trnout strachy nemusí, ačkoliv úplně příjemně jí nejspíš stále není. Vzápětí se totiž ozval producent TV Nova Mário Kubaš, který uvedl, že se seriál sice momentálně nevěnuje osudům Nyklové, ale o vyhazov se nejedná: „V tuto chvíli je její dějová linka upozaděna. Ale i nadále s ní počítáme,“ řekl.