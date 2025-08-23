Smutný konec v Ulici! Oblíbená herečka vysvětluje, proč musela odejít
23. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Z populárního seriálu odchází herečka, kterou mají diváci spojenou s postavou Adriany Peškové.
Jak bylo avizováno, tak se nakonec opravdu stalo: Nekonečný seriál Ulice v nové řadě opustí oblíbená Šárka Krausová.
Nejedná se o žádný blesk z čistého nebe, konec angažmá byl předem domluvený a scenáristé proto nemuseli honem řešit, co se stane s Šárčinou postavou, Adrianou Peškovou.
Adriana nikam nezmizí, jen ji odteď bude hrát Sandra Nováková. A Šárka se také nehodlá stáhnout do ústraní, uvidíme ji novém seriálu na Primě s názvem Polabí.
„Já mám i nějaký soukromý důvody, který úplně nechci zveřejňovat. Ale vlastně jeden z hlavních důvodů těch pracovních je ten, že já vedle toho natáčení jsem v angažmá v Divadle na Vinohradech a tam jsem nebyla, když jsem začínala v Ulici. A zjistila jsem, že prostě ta Ulice je úplně stejný angažmá jako to divadlo. A že si nemůžu dovolit takhle dlouhodobý projekt,“ přiblížila svůj pracovní konflikt v rozhovoru pro eXtra.cz.
Obojí najednou zkrátka nešlo: „Když jsem vlastně jednu dobu točila Ulici a hrála v divadle a zkoušela, tak jsem zjistila, že prostě jedno začnete flákat, najednou vám už nezbývá energie ani čas na přípravu. A já to nemám ráda,“ má jasno.
Divadlo má dokonce osobně momentálně radši: „Mně se nechce opustit angažmá, který má tu výhodu, že dostáváte pravidelně různorodý role, pravidelně hrajete. Ono se to nezdá, ale něco odpremiérujete, a pak když to hrajete čtyři roky, tak ono se to úplně posune někam jinam a vy tu roli i celou tu hru i všechny ty situace pochopíte víc do hloubky. Fakt se vám to proměňuje a herce to hrozně učí a rozšiřuje ho to,“ popsala.
V televizi či filmu prý podobný aspekt chybí: „Což u toho filmu nikdy nevíte, kdo vám zavolá, jakou roli dostanete, jestli nedostanete roli, která je podobná už té, v který vás někdo viděl. Takže to divadlo je taková, řekla bych, neustálá škola, kterou herec trochu potřebuje pro tu hereckou duši,“ vysvětlila.
Role v novém seriálu na Primě ale nebyla tak zásadně náročná, aby ji nezvládla vedle divadla: „Jsem schopná točit krátkodobý projekty, ale nekonečný seriál bohužel teď ne. Hraji postavu Terezy, což je nejlepší kamarádka jedné z hlavních postav, kterou ztvárňuje Johanka Matoušková. A já jsem taková vrba, které vždycky všechno říká, s kterou se radí, a myslím si, že je to pro ni i dost léčivý, že má někoho, komu se takhle může svěřit,“ prozradila.
Krom pracovních důvodů se také často spekuluje, že by za snižováním pracovního zápřahu mohlo stát těhotenství. Sama Šárka ho zatím nepotvrdila, Život v Česku ale píše, že herečce roste bříško a pravděpodobnost, že je v očekávání, by mohla být vysoká.