Smrt Giorgia Armaniho: komu připadne říše módy za miliardy dolarů
16. 9. 2025 – 13:00 | Magazín | Žanet Ka
Elegance, jednoduchost a luxus, který změnil vkus generací. Giorgio Armani odešel, bez potomků, ale zanechal po sobě celé módní impérium. Jeho jmění v hodnotě miliard ale neskončí v prázdnu. Kdo už roky stojí v zákulisí jeho značky?
Byl nazýván nejbohatším mužem Itálie a symbolem stylu, který dokázal převléknout svět. 4. září odešel ve věku 91 let Giorgio Armani, legendární módní návrhář, muž, který z jednoduchosti dokázal udělat luxus. Zemřel ve svém milánském domě na plicní infekci, komplikovanou následky koronaviru, s nimiž bojoval poslední týdny.
Rozloučení proběhlo v úzkém kruhu, veřejnost dostala možnost vzdát hold 6. a 7. září v kapli jeho divadla v Miláně. Pohřeb se konal symbolicky právě tam, kde se tolikrát odehrály jeho přehlídky.
Impérium bez přímých dědiců
Armani nezanechal po sobě jen oblečení, ale celou říši značky Armani Exchange, Emporio Armani, Giorgio Armani, luxusní hotely, restaurace, kosmetické i bytové řady. Podle agentury Bloomberg se jeho jmění odhaduje na 9,5 miliardy dolarů. Jen v roce 2024 přinesly Armaniho tržby 2,3 miliardy eur.
Protože neměl děti, pokračování impéria přebírají jeho nejbližší – neteře Silvana a Roberta Armani a synovec Andrea Cameran. Ti všichni s ním léta stáli po boku a do značky vtiskli svůj díl.
Silvana Armani: Architektka ženskosti
Do firmy nastoupila už v roce 1981. Začínala tiše, učila se přímo od mistra, a krok za krokem se vypracovala k vedení dámských kolekcí. Dnes je Silvana ženou, která určuje, jak bude „Armani žena“ vypadat: čisté linie, jednoduchost, elegance bez okázalosti.
Společenské večírky ji nelákají. Její silou je tichá sebedůvěra, práce v zákulisí a schopnost proměnit nitky látky v obraz ženské elegance.
Roberta Armani: Most k hvězdám
Jestli je Silvana srdcem značky, Roberta je její tváří. Pečuje o vztahy s médii a VIP klientelou. Je to právě ona, kdo obléká hollywoodské hvězdy do kreací Armaniho. Na červeném koberci ji často zahlédnete po boku Davida a Victorie Beckhamových nebo Toma Cruise.
Roberta sama nosí výhradně oblečení značky Armani. Není jen neteří slavného návrháře, je živoucí ambasadorkou jeho odkazu. Její přirozená elegance je důkazem, že Armaniho styl není jen marketing, ale životní filozofie.
Dědictví s lidskou tváří
Obě sestry pokračují i v charitativním odkazu Giorgia Armaniho. Roberta podporuje nadaci Sunflower Children Foundation, která pomáhá dětem po celém světě. Obě neteře stojí i za projektem Product Red, bojujícím proti AIDS.
A co Andrea Cameran? Ten zůstává spíše ve stínu. Veřejně se neprofiluje, ale aktivně se podílí na vedení značky i na charitativních projektech.
Giorgio Armani odešel, ale jeho svět zůstává. V jeho střídmosti, eleganci i v odkazu, který předal svým nejbližším, aby jej nesli dál.
Dědicové impéria Armani
Silvana Armani
-
nastoupila do firmy v roce 1981
-
vede dámské kolekce značky
-
je považována za „architektku ženskosti“- klade důraz na jednoduchost a čisté linie
Roberta Armani
-
stará se o vztahy s médii a VIP klienty
-
obléká hollywoodské hvězdy na červený koberec
-
věnuje se charitě, podporuje např. Sunflower Children Foundation
Andrea Cameran
-
syn Giorgiovy sestry Rosany
-
dlouhodobě působí ve firmě spíše v zákulisí
-
podílí se i na charitativních projektech spojených s rodinou Armani