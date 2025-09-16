Šok na mistrovství světa v ženském rugby. Hráčka se neudržela a pokousala soupeřku
16. 9. 2025 – 14:34 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Ačkoliv všichni oslavují mistrovství světa v ženském rugby jako svátek sportu, jedna událost veřejnost nemile překvapila.
Když se Irsko ujal vedení 13-0 v poločase čtvrtfinále Ženského světového poháru v ragby, vypadalo to, že tým konečně po letech prolomí bariéru a postoupí do semifinále. S napětím diváci sledovali průběh zápasu, až druhá půle Francii přinesla obrat – skóre skončilo 18-13 ve prospěch Francie. Avšak výsledek nebyl jediné, co utkání na stadionu Sandy Park v anglickém Exeteru provázelo. Do hry vstoupil i moment, který okamžitě rozpoutal bouři na sociálních sítích.
Kontroverzní okamžik: Kousnutí během rucku
Když se Francouzka Axelle Berthoumieu zapojila do rucku, Irovka Aoife Wafer ji obvinila, že jí francouzská soupeřka kousla do paže. Záběry tohoto momentu se začaly šířit online, ačkoli rozhodčí na hřišti situaci nezaregistroval, stejně jako televizní video asistent (TMO). Po utkání kapitánka Irska Sam Monaghan potvrdila, že incident hlásili rozhodčímu: „Aoife mi to řekla; já jsem to neviděla na vlastní oči, ale požádala jsem rozhodčí, aby se na to podívala.“
@summit.rugby ??? ??? ???? ??????!? Axelle Berthoumieu with a bite ? Ireland vs France - RWC Quarter-Final ? #RWC2025 #WomensRugby #Rugby #IrishRugby #FranceRugby ♬ Jaws Theme - Jaws
Asociace World Rugby následně potvrdila, že případ bude posuzovat nezávislý výbor (Foul Play Review Committee). Pokud se obvinění potvrdí, kousnutí je považováno za prohřešek podle pravidel, který nese trest stopku minimálně na deset zápasů. V tomto případě ovšem asociace sáhla po rovnou dvanáctizápasové stopce. Manaé Feleu, kapitánka francouzského týmu, byla zároveň penalizována za nebezpečný skluz, což jí přineslo třizápasový trest. I ona se proti rozhodnutí odvolává.
Jak dopadá Irsko a co dál čeká Francii
Irsko odchází ze světového poháru s pocity zklamání. Výsledek potvrdil, že tým dokáže hrát s nejlepšími, být fyzicky i takticky připravený na světové úrovni, ale momenty jako kousnutí mohou zápas zvrátit, když nejsou řešeny během hry - nakonec totiž prohrálo s Francií 13-18. Trenér Scott Bemand po utkání řekl, že tým udělal maximum, ale že v tak dramatickém utkání je třeba i štěstí a plné využití všech prostředků.
Pro Francii je situace dvojznačná. Na jedné straně postup do semifinále znamená dramatický comeback a potvrzení statusu favorita, na druhé straně ztráta klíčové hráčky by mohla výrazně oslabit sestavu. Trest pro Berthoumieu ji vyřadí na zbytek turnaje a stejně tak kapitánku Feleu.