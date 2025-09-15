Tragédie ve vlaku: vražda mladé ženy a následné obvinění nevinných
15. 9. 2025 – 12:00 | Magazín | Žanet Ka
V noci 22. srpna 2025 se v americkém městě Charlotte odehrál šokující útok, který během několika vteřin připravil o život 23letou Irynu Zarutskou. Veřejnost ale nezůstala u soucitu, nýbrž namířila svou zlost na ty, kdo v osudné chvíli byli poblíž. Opravdu jsme tak lhostejní, nebo jsme jen obětí vlastního instinktu přežít?
Podle záznamů z kamer a vyšetřovacích zpráv Iryna nastoupila do vlaku na lince Lynx Blue Line v Charlotte v Severní Karolíně. O chvíli později zničehonic Decarlos Brown Jr., 34 let s dlouhou historií násilné trestné činnosti, který do té doby bez jediné interakce seděl na sedadle za ní, vytáhl nůž a zaútočil. Útok byl nečekaný, rychlý- Iryna zemřela přímo na místě.
Pachatel byl okamžitě zadržen a čelí obvinění z vraždy prvního stupně i federálnímu obvinění za čin spáchaný na systému hromadné dopravy.
Video útoku, které koluje internetem, otevřely u veřejnosti bouřlivou debatu: proč nikdo nezasáhl? Proč jí nepomohli? Co vlastně v takových chvílích člověk může, nebo nemůže udělat?
Proč lidé nereagují: psychologický pohled na „paralýzu svědků“
Na sociálních sítích se okamžitě po zveřejnění záběrů z vlaku začaly množit rozhořčené komentáře: „Co je to za svět, když se lidé jen dívají?“ Jenže skutečnost bývá složitější.
Útok trval doslova pár vteřin. Ve chvíli, kdy Brown tasí nůž a bodá, okolí ještě vůbec nechápe, že se vůbec něco děje. Z vnějšího pohledu to může vypadat jako strkanice, prudší pohyb nebo úder. Teprve když si přítomní uvědomí, že jde o nůž a že někdo krvácí, už je po všem. Není možné očekávat, že lidé stihnou okamžitě rozpoznat, co se děje, vyhodnotit situaci a zároveň reagovat. Psychologové mluví o fenoménu „freeze“- zamrznutí. Než si mozek spojí realitu, uběhnou vteřiny- někdy rozhodující. Tělo reaguje na náhlé ohrožení stejně jako zvíře v přírodě: strne, sleduje, vyhodnocuje. Není to zbabělost, ale instinkt. A tenhle instinkt je starší než jakýkoliv morální apel.
Důležitou roli později hraje i bystander effect- efekt přihlížejícího. Člověk v davu se často spoléhá, že zasáhne někdo jiný. Každý jednotlivě přenáší zodpovědnost na druhé. V několika sekundách se proto může zdát, že nikdo nic nedělá, přitom všichni bojují s vnitřním šokem.
Navíc nejde jen o psychologii, ale i o realistický strach: postavit se muži s nožem, který právě zaútočil, znamená riskovat vlastní život. Ne každý má výcvik, odvahu či prostě jen fyzickou převahu. A je fér si přiznat, že většina z nás by spíš myslela na únik a bezpečí.
Není tedy pravda, že by Iryna byla „zcela opuštěná“. Záchrana sice nepřišla včas, ale svědci přivolali pomoc a jeden z cestujících se snažil zasáhnout. Fakta z vyšetřování to potvrzují, jen mediální zkratka je tvrdší, než je realita. Je snadné od klávesnice soudit, co by člověk měl udělat, ale málokdo z nás je i navíc trénovaný k zásahu proti ozbrojenému člověku.
Když se zloba obrací na nevinné svědky
Možná je to pro nás těžké přijmout, ale ve chvíli, kdy sledujeme podobné video v bezpečí domova, máme luxus zastavit obraz, přetočit si zpět, analyzovat každý pohyb. Jenže skuteční lidé ve vlaku takový komfort neměli. Měli pár vteřin a v těch vteřinách se toho stalo příliš mnoho.
Je lidské cítit vztek a hledat viníka. Pachatel je jasný, ale naše mysl často potřebuje ukázat prstem ještě dál: „Proč nikdo nic neudělal?“ Jenže tahle otázka je spíš voláním po spravedlnosti a řádu, než férovým popisem reality.
Psychologové upozorňují, že podobné pohoršení je způsob, jak se bráníme vlastnímu pocitu bezmoci. Když se zlobíme na svědky, máme dojem, že se tím situace stává pochopitelnější. Je snazší uvěřit, že za tragédii může „lhostejnost lidí“, než přijmout drsnou pravdu: někdy se zkrátka nedá nic stihnout.
Je tu i další rovina- iluze hrdinství. V představách víme přesně, co bychom udělali: skočili bychom mezi ně, popadli útočníka, zachránili dívku a to vše hned ve třetí vteřině. Ve skutečnosti je ale setkání s ozbrojeným člověkem natolik šokující, že i policisté s výcvikem popisují první sekundy jako chaos. O to víc je nereálné očekávat, že obyčejný cestující, jdoucí z práce domů, bude mít schopnost okamžitě zasáhnout.
Proto bychom měli s větší pokorou hodnotit roli přihlížejících. Není to příběh o lhostejnosti. Je to příběh o lidských limitech, o tom, jak křehké je tělo i mysl tváří v tvář náhlému násilí.
Co si z toho odnést: prevence místo lynče
Když se ohlédneme za tragédií ve vlaku, největší smysl nemá ptát se „Proč nikdo nezakročil?“, ale spíš „Co můžeme dělat, aby se lidé v takových situacích dokázali lépe zorientovat?“
Psychologové doporučují mluvit o šoku a paralýze- o tom, že jsou přirozené, a že se dá tréninkem alespoň částečně připravit, jak je překonat. Kurzy první pomoci dnes už běžně zahrnují nejen techniky resuscitace, ale také modelové krizové situace, kde se člověk učí reagovat, i když je vyděšený.
Důležitou roli hraje i znalost základních kroků: zavolat pomoc, co nejrychleji upozornit okolí, popsat pachatele. To jsou často mnohem účinnější reakce než riskantní hrdinství. A v těch případech, kdy je šance zasáhnout bezpečně- například hodit útočníkovi do cesty batoh, použít improvizovanou zbraň- je dobré vědět, že i to je možnost.
Nejvíce ale pomůže, pokud se naučíme neútočit jeden na druhého po bitvě. Svědci takových událostí si už nesou vlastní trauma- obraz, který se nedá vymazat. Přidávat jim ještě nálepku „lhostejných zbabělců“ je kruté a nespravedlivé.
Irynin příběh je připomínkou, že násilí může udeřit kdekoli a kdykoli. A že odvaha má mnoho podob- od policistů a zdravotníků, kteří dorazí na místo, po lidi, kteří se po útoku nevzdají a snaží se oběti pomoci. Úctu si zaslouží i ti, kteří o tragédii dokážou mluvit bez předsudků a s vědomím, že lidská reakce na hrůzu má své limity.