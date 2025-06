Šminky? Botox? Vůbec, stačí jóga! Slavná herečka předvádí výsledky sama na sobě

16. 6. 2025 – 7:45 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbená herečka se rozhodla vyrazit tak trochu proti proudu a místo estetických zákroků prostě jen cvičí. A ukazuje, že to funguje!

Herečka a instruktorka obličejové jógy Marta Ondráčková je prostě svá. V dobrém i možná občas trochu horším slova smyslu, ale co na tom sejde, prostě si dělá, co uzná za vhodné, je volná a díky tomu uvolněná, a vypadá navýsost spokojeně. A proti tomu už se nedá říct ani půl slova.

Marta mírně zdvihla žluč některým fanouškům, kteří měli pocit, že jim něco je do toho, jak vychovává své děti. Rozhodla se totiž, že dcerka nepůjde do tradiční školní mašinerie, ale dětství prožije ve svobodné škole kombinované s domácím učením. A zase... Když to tak funguje, tak proč by ne?

„Naše starší bude součástí jedné svobodné školy v Brně. Když to v základu shrnu: Nemusíme vstávat, nemusíme tam chodit, může tam dělat to, co ji baví, a zároveň je kolem ní spousta lidí, kteří ji mohou inspirovat,“ popsala režim, který chystá pro dcerku.

Marta je ale především známá zastánkyně obličejové jógy, kterou považuje za spolehlivější cestu ke krásnému obličeji než všechny make-upy a botoxy světa. O technice cvičení obličeje napsala knihu Udrž ksicht, kterou veřejně křtila.

A aby ukázala, že nemluví do větru, na akci dorazila prakticky bez šminek, což jí ale nikterak nebránilo vypadat úžasně. Posoudit to můžete sami třeba na fotkách magazínu Super.cz.