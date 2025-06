Zní jak koza v ohrožení: Špunty s sebou, sestra Grety Thunberg se dala na zpěv

16. 6. 2025 – 8:10 | Magazín | Jiří Rilke

Sebevědomí v téhle rodině očividně nechybí nikomu, to se nedá upřít.

Kdo je ekologická a bůhvíjaká ještě aktivistka Greta Thunberg, snad není potřeba zdlouhavě rozepisovat, jelikož o ní slyšeli nejspíš úplně všichni. O pozornost se ale právě přihlásila i její mladší sestra Beata, která vsadila na lascivní přístup a zpěv.

Lépe řečeno "zpěv", protože její první (a doufejme poslední) píseň má takovou sílu, že by z ní nejspíš vybuchla všechna okna v okolí. Což by se dalo považovat za přínos jen v takovém případě, že by člověka strefil jeden ze střepů rovnou do ucha.

Beata si nesměle zkusila zpěv před šesti lety, když si zazpívala nenápadný popík ve švédské televizi a pak se zas v tichosti vytratila. Po šesti letech je ale k nepoznání: Obléká se najednou jak z vintage porna, na každé druhé fotce předvádí takový rozštěp, že by i Van Damma rozbolela třísla a... Ano, zpívá.

Pokud by to ještě nebylo jasné, není to žádná sláva a Beata dostává v komentářích náležitou bídu.

„Zní jako Yoko Ono, když předváděla rybí zvuky,“ glosuje jeden z posluchačů.

„Nepřipadá vám, že zní jako koza v ohrožení?“ dodává druhý.

„Addamsova rodina vedle tohohle vypadá ještě docela normálně,“ nebere si servítky třetí.

Celou řadu daleko ostřejších komentářů radši zveřejňovat nebudeme.

Beatě jsou nejspíš beztak jedno. Nebo to alespoň tvrdí: „Je mi jedno, jestli lidé milují mé umění, nebo ho nenávidí, hlavně aby v něm něco cítili. Ne lítost. Lásku nebo nenávist. To je smyslem umělce,“ hlásí na Instagramu.