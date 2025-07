Smích ho přešel. Bývalý starosta Řeporyjí Novotný už sedí v kriminálu

7. 7. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Každý, kdo nastupuje do vězení, má strach, tvrdí bývalí vězni.

Pavel Novotný složil funkci starosty pražských Řeporyjí a nastoupil na Pankrác k výkonu tříměsíčního nepodmíněného trestu, který dostal za porušování podmínky.

Jako chorobný provokatér se před kamerami smál, vtipkoval, odkazoval na Havla a ze všech sil se snažil vypadat, jako že má situaci na háku. Podle psychoterapeuta Jana Beera se ale jednalo spíš o snahu ještě jednou vytočit kritiky a ve skutečnosti Novotnému do zpěvu opravdu nebylo.

„Může jít spíš o pózu, aby naštval ty, kteří ho nemají rádi. Řekl bych ale, že téměř v každém, kdo jde do toho prostředí jako odsouzenec, je malá dušička,“ tvrdí Beer, který poznatky o psychologii a vězení netahá z klobouku – sám strávil za mřížemi 7 let za majetkovou trestnou činnost.

Od té doby ale vystudoval několik vysokých škol, vedl vězeňskou školu, asistoval u trestního soudu a nyní se živí jako psychoterapeut, který temnou minulost neskrývá, ale nechal ji už dávno daleko za sebou.

„Co se týče aklimatizace v takto specifickém prostředí, je to pro prvotrestaného samozřejmě velká zátěž. Věřím ale, že Pavel Novotný je komunikativní. A hlavně je vysoce inteligentní, čehož si zejména muklové nižšího intelektu váží a může si tím u nich zařídit jistou prestiž,“ odhaduje Beer.

Šikana či sexuální nátlak prý prakticky nehrozí: „Pokud by mu něco hrozilo, může dostat status MON (mimořádná ochrana – nebezpečí), v tom případě na něj budou dozorci dávat větší pozor. Jestliže ale přímo nebude vyvolávat konflikty, na tak krátkou dobu se to dá zvládnout bez potíží,“ myslí si Beer.

Daleko horší pocit má samozřejmě ten, kdo nastupuje do vězení k výkonu mnohaletého trestu. Novotný jde jen na tři měsíce a ví, že bude zas brzy venku. I tak ho ale čeká nepříjemná první noc: „To se málokomu spí dobře,“ vzpomíná Beer.

„Pana exstarostu může hřát vědomí, že si svými skutky nezpřetrhal rodinné vazby, že na něj doma čeká žena, děti, rodina, přátelé. Po návratu z věznice bude mít na co navazovat, nehroutí se mu svět a neskončí jako bezdomovec na ulici. Takže si tam může spíš odpočinout, přemýšlet o tom, co vedlo k jeho odsouzení a jak se toho příště vyvarovat. Ale hlavně má vidinu toho, že i kdyby to bylo téměř nesnesitelné, tak to celé brzy skončí. Světlo na konci tunelu je pro něj velmi blízko,“ dodal.