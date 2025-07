STEM: Volby by i přes oslabení vyhrálo ANO, preference SPD a Starostů rostou

7. 7. 2025 – 8:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hnutí ANO ve volebním modelu agentury STEM pro CNN Prima News od minulého týdne oslabilo o procentní bod na 30,9 procenta.

Mírně na 20,5 procenta si pohoršila i koalice Spolu, naopak hnutí SPD si téměř o procentní bod polepšilo, získalo by 13,9 procenta hlasů. Čtvrtí by skončili Starostové (STAN), kteří oproti minulému týdnu posílili o 1,7 procentního bodu na 12,3 procenta, což je podle agentury za dlouhou dobu jeden z nejlepších výsledků. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s podporou 7,9 procenta a Stačilo! s pěti procenty. CNN Prima News publikuje nový model každou neděli. Volby do Sněmovny budou letos 3. a 4. října.

Koaliční uskupení vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podle STEM zřejmě ustálo bitcoinovou kauzu, v aktuálním průzkumu si oproti minulému týdnu pohoršilo o mírných 0,3 procentního bodu na 20,5 procenta. "Je otázkou, zda jde jen o dočasný výkyv a pokles bude v dalších týdnech pokračovat či zda se efekt kauzy již vyčerpal. Kauza je stále živá, ale přes prázdniny lze očekávat utišení vývoje," podotkli analytici STEM. Kauza miliardového daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, kvůli které podal demisi ministr Pavel Blažek (ODS), vypukla na konci května. Aktuálně by koalice Spolu v dolní parlamentní komoře získala 47 mandátů.

Hnutí ANO má i přes oslabení nadále silnou pozici, za 30,9 procenta hlasů by mělo 74 poslaneckých křesel, což by ale podle STEM nestačilo k jednobarevné vládě, nevyhnutelně by tak hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše muselo hledat koaličního partnera. ANO má významnou oporu u občanů bez maturity a u lidí ve věku 60 či více let. U žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá, uvedla agentura.

Hnutí SPD, které kandiduje spolu se třemi menšími stranami, s PRO, Svobodnými a Trikolorou, se podařilo posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů. Volební výsledek 13,9 procenta hlasů by znamenal 29 poslaneckých mandátů. Hnutí nadále sdílí velkou část potenciálních voličů především s ANO.

Starostové posílili nejvýrazněji, při přepočtu na mandáty by se jich do Sněmovny dostalo 26. "V růstu podpory se může projevovat dozvuk bitcoinové kauzy nebo ohlášená spolupráce Zelených s Piráty, kdy část voličů Zelených mohla dát přednost hnutí STAN," uvedl STEM.

Piráti by získali 17 mandátů a hnutí Stačilo! sedm křesel. Stačilo! ale podle agentury vzhledem ke statistické odchylce nemá zaručený úspěch.

Přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny se nedostali Motoristé sobě, v aktuálním průzkumu by získali čtyři procenta hlasů, oproti minulému týdnu si pohoršili o 0,8 procentního bodu. Podle průzkumu STEM by se do Sněmovny dále nedostala Přísaha, která se nedokáže přehoupnout ani přes tříprocentní volební výsledek. V podobné situaci je také SOCDEM, které by získalo jen 2,4 procenta hlasů. "Strana Jany Maláčové sice nedávno oznámila zájem o spolupráci s hnutím Stačilo!, vzhledem k probíhajícím jednáním se ale záměr nepromítl do volebních preferencí," uvedli autoři průzkumu.

Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):

6. července 29. června 22. června 15. června 8. června 1. června 25. května 18. května 11. května 4. května 27. dubna 19. dubna 13. dubna ANO 30,9 31,9 31,2 31,2 30,1 31,6 32,3 32,4 30,7 31,5 32,2 33,0 31,6 Spolu 20,5 20,8 20,4 21,6 22,3 21,8 20,7 20,9 20,2 19,8 19,5 19,8 19,9 SPD 13,9 13,0 13,3 13,1 13,1 12,8 12,6 12,7 12,6 12,6 11,6 11,1 10,5 STAN 12,3 10,6 9,4 10,6 10,8 11,4 11,2 10,0 10,0 9,7 10,1 10,8 11,9 Piráti 7,9 7,8 7,2 6,7 6,2 6,1 7,3 6,7 6,6 6,3 5,9 6,5 6,4 Stačilo! 5,0 4,6 5,4 5,0 5,5 5,4 6,7 6,6 6,5 6,3 5,8 5,2 5,4 Motoristé sobě 4,0 4,8 4,4 4,4 4,0 3,6 2,8 3,6 4,5 4,8 5,4 5,0 6,0

Zdroj: STEM