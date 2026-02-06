Zelenskyj řekl, že se brzy uskuteční další kolo jednání s Ruskem a USA
6. 2. 2026 – 6:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina a Rusko se brzy opět sejdou k mírovým rozhovorům.
To podle agentury Reuters prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to bez dalších podrobností po konci dvoudenních jednání zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Ukrajinský prezident později doplnil, že další rozhovory o urovnání konfliktu na Ukrajině se pravděpodobně uskuteční ve Spojených státech. Ukrajinská a americká strana hovoří o pokračování třístranných rozhovorů v příštích týdnech. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
Rozhovory v Abú Zabí zprostředkovaly Spojené státy. Třístranná jednání se v Abú Zabí konala již na konci ledna, dnes pak po dvou dnech skončilo další kolo rozhovorů. Termín jejich pokračování dnes Zelenskyj ani vyjednávací týmy neupřesnily.
Zelenskyj dnes v pravidelném večerním videoproslovu, v němž shrnul události dne, uvedl, že příští kolo rozhovorů se pravděpodobně uskuteční ve Spojených státech. "Už nyní lze říci, že následující schůzky jsou plánovány v blízké budoucnosti. Pravděpodobně v Americe," uvedl Zelenskyj.
Vedoucí prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov podle serveru RBK-Ukrajina označil dnes skončená jednání za konstruktivní. USA a SAE poděkoval za organizaci a zprostředkování. Konkrétní podrobnosti o rozhovorech ale Budanov nezveřejnil.
Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov dnes večer ve svém prohlášení potvrdil, že Ukrajina a Rusko se dnes, po dvou dnech třístranných rozhovorů s USA, dohodly na dalších jednáních v nadcházejících týdnech. "Delegace se dohodly, že budou informovat svá hlavní města a že v nadcházejících týdnech budou pokračovat v třístranných rozhovorech," stojí v komuniké.
O pokroku dnes hovořili i vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff a zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Witfkoff jako příklad zmínil novou výměnu vězňů, kterou podle Moskvy již Ukrajina s Ruskem dokončily. Dmitrijev zase řekl, že posun správným směrem v jednáních nastal i přes snahu evropských zemí mírový proces ovlivnit.
Witkoff později podle Reuters potvrdil, že třístranné rozhovory s Ruskem a Ukrajinou byly konstruktivní a že budou pokračovat v příštích týdnech.