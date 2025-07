Slevová vlna v Penny: Tyhle ceny vás posadí na zadek

31. 7. 2025 – 7:06 | Zprávy | Anna Pecena

Penny Market rozjíždí od 31. července do 6. srpna 2025 cenovou smršť, jaká se jen tak nevidí. Maso, sladkosti, zelenina i základní trvanlivé potraviny míří hluboko pod běžné cenové hladiny. Kdo si teď neudělá zásoby, bude litovat. Přinášíme přehled toho nejvýhodnějšího z aktuálního letáku a rozhodně to není jen o pár korunách.

Masové trháky týdne: Penny servíruje kvalitu levně

Milovníci tradiční české kuchyně, zpozorněte: Penny tentokrát cílí přímo na vaše lednice a spíže. Penny tentokrát nehraje na plané sliby, ale na jasná čísla. Vepřová plec bez kosti je v akci za 89,90 Kč za kilogram, a to po celý týden. Kdo nakupuje do zásoby nebo plánuje víkendové grilování, tenhle kus masa se vyplatí vzít rovnou po kilech. Stejnou cenu nese i vepřová kýta bez kosti, ideální volba pro šťavnatou pečeni i domácí šunku.. A to není všechno. Na stejnou cenovou vlnu naskočily i oblíbené paštiky Májka a Hamé (často dražší než 20 Kč), nyní sražené na pouhých 14,90 Kč. K tomu ještě přidejte Matějovu pomazánku od Hamé za stejnou částku a máte pořešenou celou svačinovou linku.

Zlevněné masové produkty nejsou jen výkřik do tmy, Penny tímto krokem míří do samotného jádra domácího spotřebitelského zájmu. V době, kdy ceny potravin stále kolísají, je taková nabídka nejen lákadlem, ale pro některé i nutností.

Zelenina, sladkosti i jogurty: Nakupte chytře a do zásoby

A co něco lehčího? Rajčata keříková za 22,90 Kč/kg a bílé papriky za 29,90 Kč/kg představují solidní základ pro letní saláty i vaření. Za podobně nízké ceny naplníte košík i v mléčných a sladkých sekcích. Jogurt Florian vás vyjde na 9,90 Kč, 3Bit tyčinka na 11,90 Kč, a pokud jste na klasiku, Opavia Tatranky stojí jen 8,90 Kč, to vše bez nutnosti jakéhokoli věrnostního programu či kupónu.

Trvanlivé potraviny? Sáhněte po vaječných těstovinách Zátkových za 19,90 Kč. Výborný základ pro oběd nebo rychlou večeři, navíc za cenu, která dává smysl i při větším rodinném nákupu.

Leták, který udává tempo nákupní sezóny

Týdenní akce Penny jasně ukazují, že i v létě se dají dělat chytré nákupy. Sleva se tentokrát netýká jen okrajového sortimentu, ale zaměřuje se na věci, které lidé skutečně denně používají – základní suroviny, masové výrobky, zeleninu a sladkosti pro děti i dospělé.

Výhodou je, že většinu nabízených produktů Penny prodává pod vlastními značkami jako Řezníkův talíř, Karlova Koruna, BONI nebo Crip Crop, které dlouhodobě drží výhodný poměr ceny a kvality. Pokud nakupujete strategicky, můžete s tímto letákem zásobit celou domácnost na týden dopředu a ještě ušetřit.

Až budete stát u regálu s nákupním košíkem, mějte na paměti: tyhle slevy platí jen do 6. srpna. A kdo zaváhá, ten může příště platit dvojnásob.