Jak to dělá? Oblíbená moderátorka prozradila svérázný způsob, jak si udržet figuru

31. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Sympatická herečka a moderátorka odhalila svůj vcelku unikátní zdravý životní styl.

Zkušená moderátorka a oblíbená i žádaná herečka Tereza Kostková si čas od času střihne ještě jeden melouch: Modeling. Drobně s ním koketuje už dlouhé roky, ale jak sama přiznává, na plný úvazek by se do něj nepustila

Sem tam jí ale baví něco nafotit. A taková chvíle přišla i před několika dny, kdy si podala ruce s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou a společně vystřihly stylové fotky nové módní kolekce.

„Léta mě provází tahle roztomilá doplňující disciplína. Občas někdo má pocit, že bych mohla nafotit nějaké jejich modely, takže už se s tím trošku setkávám. Mě to spíš jenom postupně s roky překvapuje, že ještě je zájem. Ale baví mě to, když je to jednou za čas, je to klidný den a je to s fajn lidmi takhle příjemně, tak je to prima doplněk. Ale jako denně to dělat nemusím,“ prozradila pro eXtra.cz.

Snímky mají hned několik rovin. Člověk může třeba zalapat po dechu, když se dozví, že nenápadné šperky, které měla Tereza při focení na sobě, ve skutečnosti stojí deset milionů korun. A také se může zamyslet, jak to tahle dáma dělá, že má tak dobrou figuru, ačkoliv už jí táhne na 50.

I na takový dotaz má Tereza odpověď: „Já vždycky věřím v dlouhodobé věci. Myslím si, že než extrémy, že jako buď strašně jím a pak zase vůbec nejím a takový věci, mně to nepřipadá úplně nejmoudřejší. Ne, že by se mi to nestalo,“ zamyslela se.

„Já jsem líná to pak shazovat, tak to raději nenaberu. Raději si dopřeji a pak si dám delší procházku, zasportuji si, déle plavu. Ta harmonie, vyvážit to. To není o tom si to nedat, zakazovat, mučit se, to jsou nesmysly, ale tak jako něco za něco,“ popsala svůj životní styl. Můžete se inspirovat, však "něco za něco" platí celkem univerzálně.