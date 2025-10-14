Slevová smršť v Kauflandu. Kdo to ví, nakoupí na celý měsíc
14. 10. 2025 – 9:36 | Zprávy | Anna Pecena
V období 15. 10. až 21. 10. 2025 nabízí Kaufland slevy, které by si žádný chytrý spotřebitel neměl nechat ujít! Připravili jsme pro vás přehled těch nejdrsnějších akcí, které vás donutí vyrazit do regálů dřív, než budou pryč.
Slevy, které rozhýbou i největší šetřílky
Kaufland spustil podzimní akční nálož s heslem „XXL nabídka za výhodné ceny“. Mezi hlavní hvězdy týdne patří klasické české potraviny – máslo 250 g za 37,90 Kč, šunka výběrová 100 g za 13,90 Kč a Eidam 30 % 100 g za 12,90 Kč. To jsou částky, které jsme dlouho neviděli ani v dobách, kdy se ceny držely zkrátka.
Ani maso nezůstává pozadu. Vepřová svíčková 1 kg za 189,90 Kč je pro poctivý nedělní oběd víc než rozumná volba. A pokud se chystáte plnit mrazák, teď je ideální čas – tyhle položky bývají vyprodané už po prvním víkendu.
Ušetříte i mimo potraviny
Zajímavé ceny se objevují také v oddělení drogerie a domácích potřeb. Oblíbené čisticí prostředky, toaletní papíry a gely na praní jdou dolů o desítky procent. A kdo chce v bytě konečně udělat pořádek, může sáhnout po organizačním regálu – nastavitelný model do koupelny nebo spíže teď stojí 399,90 Kč.
Nechybí ani drobnosti pro domácnost, podzimní dekorace a sezónní doplňky. Kdo si potrpí na útulno, ten může pořídit svíčky, polštáře nebo přikrývky s výraznými slevami. Kaufland evidentně sází na to, že si zákazníci rádi vylepší domov – a za menší peníze než jinde.
Jak z nákupu vytěžit maximum
Kdo chce uspět, musí jednat rychle. Leták platí jen týden, a akční položky mizí závratným tempem. Vyplatí se proto naplánovat nákup dopředu, vyrazit hned po otevření a zkontrolovat dostupnost konkrétních výrobků online. Mnohé z nich jsou dostupné pouze v omezeném množství.
Praktickou strategií je i „skladování výhod“. Máslo, sýry a maso se dají bez problémů zamrazit, a tak ušetříte nejen na samotném nákupu, ale i na budoucích týdnech, kdy ceny znovu vyskočí.
Kaufland tak tentokrát trefil do černého: jednoduché, poctivé zboží za férové ceny. A kdo přijde včas, může si doma s úsměvem říct – vyhrál jsem malou nákupní válku.