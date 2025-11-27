Dámy pozor: Britský šlechtic shání manželku. Máte zájem?
27. 11. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Sedmasedmdesátidevítiletý baronet sir Benjamin Slade znovu vyhlašuje pátrání po manželce, které nabízí padesát tisíc liber ročně, luxusní zázemí i správu dvou zámků. Má to však malý háček: seznam jeho požadavků je tak dlouhý a bizarní, že připomíná spíš test pro superhrdinku než hledání životní partnerky.
Kontroverzní aristokrat sir Benjamin Slade, baronet pocházející z rodu samotného Karla II., opět vyvěsil pomyslný inzerát století. A není to žádná nenápadná prosba o životní partnerku. Naopak: jde o velkolepou, až operetně absurdní výzvu, která nabízí padesát tisíc liber ročně, auto, dům, hrazené výdaje i dovolené. Jenže má to háček. Nebo spíš celou soupravu háčků, smyček a uzlů, kterými by se dal svázat menší parník.
Hon na manželku podmíněný věkem, výškou i genetikou
Sir Benjamin Slade, který se neúprosně blíží k osmdesátce, hledá ženu nejméně o dvacet let mladší. Ženy kolem šedesátky mohou tedy papírování klidně přeskočit. Nehledá totiž jen společnici, ale také matku dvou (v ideálním případě tří) synů, kteří zachrání jeho rodovou linii. Dceru Violet už sice má, ale ta se do plánů na mužského dědice příliš nehodí. A aby toho nebylo málo, celá tato romanticko-daňová konstrukce je údajně nezbytná kvůli dědické dani. Panství lze bez daně předat jen manželce, která ho pak šikovně posune dál příbuzným. Podmínkou je, aby přežila alespoň sedm let – a aby šla pojistit, což prý starší ženy komplikují. Proto ta nutnost mládí, vitality a pevného zdravotního stavu.
Seznam podmínek delší než nákupní list šlechtice před hony
A teď přichází ta pravá lahůdka. Vyvolená musí měřit minimálně 168 centimetrů, být fyzicky zdatná, schopná rychlé chůze a plavání. Musí mít řidičský průkaz a zbrojní průkaz na brokovnici. A pokud náhodou ještě ovládá vrtulník, má hned body navíc, protože to by se prý také hodilo.
Jenže to není všechno. Budoucí lady Sladeová musí být schopná spravovat dva zámky, celé panství a ještě vřesoviště se zvěří. Hodí se právnické či účetní vzdělání, organizační talent a schopnost vést personál. K tomu trocha noblesy navrch, takže erb je vítaný. A nezapomeňme na trošku vlastního kapitálu. Nebo spoustu. Spousta by byla lepší. Co se týče volného času, prosí se dáma, která ráda tančí společenské tance, hraje bridž i vrhcáby a má zálibu v luštění křížovek. Zábava jak vystřižená z britského panství 19. století.
Kdo se hlásit nesmí
Tady už humor lehce naskakuje sám. Do konkurzu nesmí čtenářky Guardianu, ženy ve znamení Štíra, uživatelky drog, alkoholičky, Skotky, ženy menší než 168 centimetrů ani obyvatelky zemí, které začínají na písmeno I a mají ve vlajce zelenou barvu. Tedy odepsané jsou Irsko, Indie, Itálie, Írán i Pobřeží slonoviny. A pozor: nevhodné jsou rovněž ženy z míst, kde se v zimě nenosí kabáty. Ano, opravdu.
Sir Benjamin ujišťuje, že nepotřebuje nic přehnaně noblesního – jen milou, obyčejnou venkovskou ženu, která ví, co a jak, baví se s jeho společenským okruhem a zároveň zvládne vést domácnost i kompletní personál. Naopak vítá Kanaďanky, Američanky, Němky a ženy ze severní Evropy, které považuje za kulturně podobné. Abychom nezapomněli: kandidátka musí také mít jistou perspektivu – tedy nejlépe vydržet ještě nějaký ten pátek, aby daňové manévry fungovaly, jak mají. Romantika, že?
Celý příběh tak zní jako kombinace reality show, staroanglické frašky a ekonomicko-genealogického plánu. Sir Benjamin Slade je rozhodně osobnost, kterou byste na seznamce nepřehlédli. Ať už jeho podmínky působí směšně, pobuřujícím způsobem staromódně nebo prostě jen bizarně, jedno se musí uznat: nudit se s ním nejspíš nedá.
A teď otázka na vás, milé čtenářky. Najde se tu nějaká dáma, která by se přihlásila?