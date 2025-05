Slavný režisér Hřebejk má hrůzu z voleb: "Jestli vyhraje Babiš, budu nabádat děti, aby opustily Česko"

19. 5. 2025 – 6:35 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbený režisér má jasno, kdo by v naší zemi vládnout neměl. Dokonce by prý doporučil dětem, aby tu nežily.

Některé celebrity se snaží držet veřejná vyjádření jen v mantinelech postavených svou profesí, jiné se zas nerozpakují komentovat veřejné dění i politiku. Do druhé skupiny patří slavný režisér Jan Hřebejk, který pro politický komentář opravdu nejde daleko a sám se dokonce zkoušel v politice angažovat.

Hřebejk si popovídal s redaktorem magazínu Expres a prozradil, že vlády jistých politiků se štítí tak moc, že by doporučil dětem opustil zemi.

„Trošku mám obavy. Prožil jsem uplynulé dva roky na Slovensku, takže jsem viděl, jak to jde rychle, když se auto otočí a začne ujíždět směrem do Ruska. Do ministerských a vedoucích funkcí se dostávají lidé, kteří jsou diletanti. Není to dobré, na Ukrajině je válka a svět je mimořádně nejistý. Samozřejmě bych si nepřál, aby antisystémové strany měly podíl na moci v této zemi,“ zhodnotil politický vývoj.

Sám má Česko rád a nerad by ho opouštěl, Prahu miluje a má tam všechny přátele. Utíkal by jen v krajím případě: „Muselo by se stát, že bychom se opravdu stali součástí nějakých východních impérií a bylo by to tu nesnesitelné,“ uvedl.

Svým dětem by ale neváhal zajistit jinou budoucnost: „Ne že bych se chystal už zemřít, to ne, ale bude mi 60 a nějak bych tady asi rád dožil. Kdyby tady ale měli vládnout lidé, jako Okamura nebo Babiš, tak bych asi pak nabádal své děti, aby tu zemi opustili,“ má jasno režisér.