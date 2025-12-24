Dnes je středa 24. prosince 2025., Svátek má Adam a Eva
24. 12. 2025 – 5:37 | Zprávy | Anna Pecena

Albert na Vánoce rozjel velkorysou akci
Vánoce v Albertuzdroj: AI DALL-e
Vánoce jsou tu a Albert vytáhl leták, který míří přesně na slabá místa českých domácností. Šunky s vysokým podílem masa, salámy z celé Evropy, dezerty i víno – to všechno za ceny, které lákají k plnému košíku. Nabídka platí do 31. 12. 2025 a některé položky vypadají jako jasná sázka na poslední velký nákup roku.

Sladká tečka i víno k večeři

Kdo řeší dezert na sváteční stůl, má jasno. Mražené profiteroles Excellent jsou v akci za 39,90 Kč, což z nich dělá rychlou a efektní sladkou tečku bez práce. Milovníci čokolády si mohou přihodit Lindt Nuxor za 159 Kč, kde sleva sráží cenu výrazně dolů proti běžné nabídce.

Na zapití vánoční večeře Albert vytáhl červené víno Cielo Primitivo za 99,90 Kč. Lahev, která běžně míří spíš nad stovku, se tak dostává do cenové hladiny, kde už se vyplatí vzít víc kusů do zásoby. V kombinaci s masem nebo sýry jde o klasiku, která neurazí ani při návštěvě.

Šunky a maso: hodně muziky za málo peněz

Masová část letáku hraje hlavní roli. Vánoční šunka v brně za 18,90 Kč za 100 g cílí na tradiční českou klasiku. Trhané vepřové Excellent je nabízeno za 109,90 Kč, ideální řešení pro rychlý oběd mezi svátky.

Značka Česká chuť boduje vysokým podílem masa. Mistrovská šunka nejvyšší jakosti vychází na 21,90 Kč za 100 g, balená varianta pak na 24,90 Kč. Kuřecí šunka je za 26,90 Kč a vídeňské párky pořídíte za 39,90 Kč. Nechybí ani paprikáš za 24,90 Kč či Poličan v balení 300 g za 64,90 Kč. Čísla jasně ukazují, že Albert cílí na rodiny, které chtějí kvalitu, ale hlídají rozpočet.

Salámový výlet po Evropě

Salámová nabídka připomíná gastronomickou mapu Evropy. Uherská klobása je za 39,90 Kč, slavnostní salám za 29,90 Kč a různé salámky také za 39,90 Kč. Italská coppa se prodává za 59,90 Kč, španělský fuet za 39,90 Kč a chorizo extra vyjde na 34,90 Kč. Nechybí ani maďarský pikantní salám s chilli za 39,90 Kč nebo uherák za 99,90 Kč.

Leták působí jako jasný signál: Vánoce nemusí zruinovat rozpočet. Albert sází na kombinaci tradice, slev a lákavých cen, které mohou rozhodnout o tom, kde se bude před koncem roku nakupovat. Platí do 31. 12. 2025 a kdo přijde pozdě, ten už podobné ceny letos neuvidí.

