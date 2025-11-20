Dnes je čtvrtek 20. listopadu 2025., Svátek má Nikola
Žene se chumelenice! Meteorologové čekají desítky centimetrů sněhu

20. 11. 2025 – 12:15

zdroj: Profimedia.cz
První pořádná sněhová nadílka by na některých místech mohla hraničit i se sněhovou kalamitou.

Na sníh se připravuje celá Evropa – například dokonce i v Anglii platí oranžové varování a místní předpověď počítá s 15 až 25 centimetry nového sněhu během jediného dne.

Nadílku čekáme i ve střední Evropě: Například na severu Slovenska a v horských oblastech by mohlo napadnout až 40 centimetrů sněhu.

V Německu a Rakousku se očekává vydatné sněžení spíš ve vyšších polohách, ale může se týkat i nížin.

U nás v Česku by se počasí mělo začít měnit už dnes s přechodem studené fronty od západu.

Podle předpovědi ČHMÚ by v pátek mělo začít sněžit a sněhová pokrývka by se měla tvořit především v oblastech nad 300 metrů na mořem. Na severovýchodě území i níže.

„Na východě se budou v polohách nad 500 metrů místy vytvářet sněhové jazyky,“ dodávají meteoroglové v předpovědi. V noci by teploty měly spadnout až k -7 °C.

Stejně bude i o víkendu. V sobotu by mělo sněžit skoro všude: „Půjde o první výraznější zimní epizodu podzimu a s ohledem na mokrý sníh očekáváme komplikace v dopravě,“ píšou odborníci.

Občasný sníh můžeme čekat i v průběhu příštího týdne, zejména v jeho první polovině.

sníh předpověď počasí
Express.co.uk, ČHMÚ, iMeteo, tn.nova.cz
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků.

