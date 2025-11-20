Žene se chumelenice! Meteorologové čekají desítky centimetrů sněhu
20. 11. 2025 – 12:15 | Magazín | BS
První pořádná sněhová nadílka by na některých místech mohla hraničit i se sněhovou kalamitou.
Na sníh se připravuje celá Evropa – například dokonce i v Anglii platí oranžové varování a místní předpověď počítá s 15 až 25 centimetry nového sněhu během jediného dne.
Nadílku čekáme i ve střední Evropě: Například na severu Slovenska a v horských oblastech by mohlo napadnout až 40 centimetrů sněhu.
V Německu a Rakousku se očekává vydatné sněžení spíš ve vyšších polohách, ale může se týkat i nížin.
U nás v Česku by se počasí mělo začít měnit už dnes s přechodem studené fronty od západu.
Podle předpovědi ČHMÚ by v pátek mělo začít sněžit a sněhová pokrývka by se měla tvořit především v oblastech nad 300 metrů na mořem. Na severovýchodě území i níže.
„Na východě se budou v polohách nad 500 metrů místy vytvářet sněhové jazyky,“ dodávají meteoroglové v předpovědi. V noci by teploty měly spadnout až k -7 °C.
Stejně bude i o víkendu. V sobotu by mělo sněžit skoro všude: „Půjde o první výraznější zimní epizodu podzimu a s ohledem na mokrý sníh očekáváme komplikace v dopravě,“ píšou odborníci.
Občasný sníh můžeme čekat i v průběhu příštího týdne, zejména v jeho první polovině.