Dcera Freddieho Mercuryho, o které svět neměl vědět, zemřela
15. 1. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Smrt ženy známé jako tajná dcera Freddieho Mercuryho znovu otevřela jeden z nejcitlivějších příběhů v životě frontmana Queen. Odhalení, které přišlo teprve loni, vrhá nové světlo na jeho soukromí, rodinné vazby i snahu uchovat pravdu skrytou před veřejností.
Tajná dcera Freddieho Mercuryho, jejíž existence byla veřejně odhalena teprve loni v knize Love, Freddie, zemřela ve věku 48 let. Zprávu potvrdila její rodina i manžel Thomas. Podle jeho vyjádření zemřela poklidně po dlouhém boji s chordomem, vzácnou formou rakoviny páteře. Zanechala po sobě dva syny ve věku devíti a sedmi let. Její popel byl rozptýlen do větru nad Alpami.
Žena, známá pouze pod iniciálou B, se narodila v roce 1976 po krátkém a nečekaném vztahu Freddieho Mercuryho s manželkou jednoho z jeho blízkých přátel. Existence dítěte byla po desetiletí přísně střeženým tajemstvím, o němž mělo vědět jen několik lidí z Mercuryho nejbližšího okruhu, včetně rodičů, sestry, spoluhráčů z kapely Queen a dlouholeté důvěrnice Mary Austin. Freddie měl se svou dcerou udržovat blízký a pravidelný kontakt až do své smrti v roce 1991.
Skrytý vztah otce a dcery
Podle svědectví autorky a hudební publicistky Lesley-Ann Jones měl Freddie ke své dceři velmi vřelý vztah. Říkal jí Bibi, přezdíval jí poklad a malá žabka a měl o ní mluvit s hlubokou láskou. Právě ona měla být inspirací pro několik písní skupiny Queen, konkrétně skladby Bijou a Dont Try So Hard. B sama uvedla, že její otec byl od jejího narození oddaný a milující a že okolnosti jejího početí nikdy neovlivnily jeho snahu se o ni starat.
Ačkoli vyrůstala v milující rodině, vždy věděla, že jejím biologickým otcem je slavný zpěvák. Navštěvovala jeho koncerty a sledovala jeho světová turné na glóbu, který jí daroval. Freddie jí krátce před svou smrtí předal 17 svazků osobních deníků, které si pečlivě vedl po většinu života.
Kniha, která změnila pohled na Freddieho Mercuryho
Právě tyto deníky se staly základem knihy Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, kterou Lesley-Ann Jones vydala v roce 2024. Autorka uvedla, že po více než pětadvaceti letech výzkumu a psaní o Mercurym věřila, že o něm ví téměř vše, dokud nezačala spolupracovat s jeho jediným dítětem. Společná práce trvala čtyři roky a probíhala v době, kdy B bojovala s těžkou nemocí.
Jones popsala, že B nikdy neusilovala o publicitu. Byla lékařkou, žila v Evropě a obávala se, že by zveřejnění její identity mohlo ohrozit její profesní kariéru i pacienty. Jejím cílem bylo podle autorky jediné, očistit otcovu památku, postavit se podle ní dlouholetým zkreslením jeho příběhu a předat pravdu jeho vlastními slovy.
Freddie Mercury byl během života mimořádně uzavřený a o své nemoci mlčel až do poslední chvíle. Diagnózu AIDS oznámil veřejně teprve den před svou smrtí, přestože v předchozím roce bylo při jeho veřejných vystoupeních patrné, že jeho zdravotní stav se výrazně zhoršuje. Odhalení existence jeho dcery tak přineslo nový a velmi osobní pohled na muže, jehož život byl po desetiletí zahalen mýty, domněnkami a spekulacemi.