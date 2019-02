Skandál se špatným hovězím může přijít Poláky pořádně draho

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Polsko již naplno pociťuje důsledky skandálu kolem porážení nemocných krav a prodeje jejich masa. Ceny polského hovězího začaly výrazně klesat a producenti by letos mohli přijít o 600 milionů zlotých (asi 3,6 miliardy Kč), varoval předseda sdružení chovatelů a producentů jatečního dobytka Jacek Zarzecki. Žádná země dovoz polského hovězího ještě nezastavila, mnohé jej však omezily.

"Od devíti hodin trvá audit inspektorů z Evropské komise," řekl před novináři hlavní veterinární lékař Pawel Niemczuk. Inspektoři se současně setkávají s kriminalisty, kteří skandál vyšetřují. Ujistil, že viníci budou povoláni k zodpovědnosti.

Současně Zarzecki podle serveru Onet.pl vyzval k posílení kontrol nad jatkami a zpřísnění trestů za porušování předpisů. Pověst dobře fungujícího odvětví podle něj ničí jedna "černá ovce".

"Zjevný je pokles cen a neklid na trhu," řekl Jerzy Wierzbicki ze sdružení chovatelů a producentů jatečního dobytka televizi TVN, která aféru odhalila. Čtyři pětiny polského hovězího přitom podle Wierzbického míří na vývoz.

Polští producenti se dle televize TVN obávají, že kontrola inspektorů Evropské komise, která v Polsku začala, může zablokovat vývoz polského masa do EU.

Unijní inspektoři mají podle televize TVN kromě podezřelých jatek zkoumat i reakce polských úřadů. Ty podle autora reportáže o podezřelých praktikách na jatkách byly opožděné. "Veterinární inspekce a policie věděly, co se děje, od okamžiku, kdy jsme je zavolali na místo, čili od 14. ledna. Po dva týdny se ale nic nestalo," tvrdí reportér TVN Tomasz Patora.

Z nelegálních porážek mohlo podle polských úřadů pocházet 9,5 tuny masa, z kterého se přes 2,5 tuny prodalo do 14 zemí Evropské unie. Polský ministr zemědělství Krzysztof Ardanowski mezitím připustil, že skandál ohrožuje pověst Polska v zahraničí i vývoz polských potravin, který je pro polské producenty nesmírně důležitý. "Přece jestli toto obrovské množství potravin nevyvezeme, tak my Poláci to všechno nesníme," prohlásil v rozhlasovém rozhovoru.

TVN podotkla, že ministr si dělá starosti s pověstí a vývozem, ale měl by se starat rovněž o polské spotřebitele. Do polských obchodů se dostalo třikrát více podezřelého masa než do ciziny.

"Bohužel až dosud lze počínání ministerstva, veterinární inspekce a masného odvětví hodnotit stručně jako další pokus zamést případ pod koberec," uvedla TVN, která černý trh s pochybným masem odhalila.

Televize dodala, že zvláště ostře na skandál zareagovalo Slovensko a Francie. Důsledky by měly být známy koncem týdne. Než skončí inspekce, ministerstvo zemědělství nechce kontrolu z Bruselu komentovat.

Do České republiky bylo podle ministerstva zemědělství exportováno celkem zhruba 300 kilogramů hovězího. Polovina z dodávky problematického masa už se podle Státní veterinární správy vrátila do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka.

Česko zvažuje zákaz dovozu

Veterináři s policií a celníky začnou od úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami na hlavních silničních tazích v krajích sousedících s Polskem, tedy v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém a Moravskoslezském. Olomouckého kraje se kontroly týkat nebudou. Odebrané vzorky prověří na to, zda nebyla zvířata léčena antibiotiky, zda maso vypadá v pořádku a také na výskyt salmonely. Sdělil to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Na kontrolách se podle něj dnes shodli ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), policejní prezident Jan Švejdar a ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. O možnosti kontrol dnes mluvil i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Dnes ráno jsme se s panem ministrem (Tomanem) dohodli, že ve spolupráci s policií připravíme zvýšené kontroly na hranicích polských kamionů tak, aby policie ve spolupráci s veterináři mohla provádět kontroly přímo na hraničních přechodech. To je ještě zintenzivnění zásahu státu," řekl Hamáček.

Toman dnes po jednání s polskou velvyslankyní Barbarou Ćwiorovou dodal, že ČR stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska. Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění informací o problémech podle ministra podkopává důvěru ve veškerou polskou potravinářskou produkci.