Situace v Českém Švýcarsku je stabilizovaná, s požárem přijelo bojovat dalších 150 hasičů

Hasiči v Českém Švýcarsku přes noc přeskupili síly a techniku. O víkendu s požárem v národním parku bojovalo 780 hasičů, dnes ráno přijelo dalších 150 hasičů s technikou. Situace je stabilizovaná. Plochu, na kterou hasiči v neděli postoupili, stále drží, řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

Les v národním parku začal hořet 24. července. Hasičům se o víkendu podařilo zmenšovat plochu požárního zásahu z 3600 hektarů na 2860 hektarů, spálená plocha činí 1060 hektarů. V místě minimálně pršelo, od úterý zeslábne vítr.

Hasiči se v noci pohybovali v oblasti Malinového dolu a Křídelních stěn. Jednotky, které jsou na zemi, budou pokračovat v prořezávání cesty v Hlubokém dole tak, aby byla tato oblast prostupná a mohly dohašovat jednotlivá dílčí ohniska požáru.

Přímý přenos z Hřenska stále pokračuje. https://t.co/NtWTJv7yU4 — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 31, 2022

Kvůli požáru museli být ze svých domovů evakuovaní lidé z Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky a dále také z Vysoké Lípy, části obce Jetřichovice. Do Vysoké Lípy se v neděli obyvatelé vrátili. Požár úplně zničil tři domy v Mezné a několik dalších domů tam poničil. O zrušení evakuace pro Meznou, Mezní Louku a Hřensko se podle Rudolfa v tuto chvíli neuvažuje.

Při náročném zásahu se už několik hasičů zranilo, jeden skončil na traumacentru v ústecké nemocnici. Turisté kvůli zásahu nemohou do vybraných lokalit národního parku, platí tam zákaz vstupu do lesů. Nadále je zavřen hraniční přechod přes Hřensko do Německa.

Úřad práce v Děčíně zatím vyplatil dávku mimořádné pomoci třem lidem, které zasáhl požár v Českém Švýcarsku. Poškození mohou dostat až 69 300 korun.

Požár v Národním Parku České Švýcarsko | zdroj: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

Dávka mimořádné okamžité pomoci je jednorázová. Úřad ji může vyplatit lidem, které postihla vážná mimořádná událost a jejich sociální a majetkové poměry jim neumožňují překonat nepříznivou situaci. Lidé, které postihl ničivý požár, mohou požádat také o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, například zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů či za vydání duplikátu rodného listu. Obracet se na úřady práce mohou také starostové, při odstraňování škod je možné zajistit veřejně prospěšné práce. Dávky získali obyvatelé evakuovaných obcí.