Aktualizováno: Děčín vydal zákaz vstupu do lesa na vybraném území Českého Švýcarska

Děčín dnes rozhodl o zákazu vstupu do lesa na vybraném území Národního parku České Švýcarsko, v němž šestým dnem hoří. Zákaz začne platit o půlnoci. Území zahrnuje lesy v okolí deseti obcí. Výjimka platí pro některé lidi, jako jsou zaměstnanci parku. Turisté budou nadále moci na vybrané turistické trasy a cyklotrasy na území parku. Vyplývá to z vyhlášky, kterou úřad vyvěsil na úřední desce. Strážci parku se již setkali s tím, že i přes požár si chtěli výletníci rozdělat oheň, řekl na dotaz ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.

V Českém Švýcarsku hoří od neděle. Požár zasáhl rozlohu zhruba 1200 hektarů. Z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 500 lidí. Na místě bylo v posledních dnech 450 až 500 hasičů.

Dočasný zákaz vstupu do lesa vydal magistrát s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů. Magistrát tak vyhověl žádosti správy parku. V Českém Švýcarsku hoří na rozloze zhruba 1000 hektarů.

Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Lidé nadále mohou využít vybrané turistické trasy, jako je ta ze směru z Růžové na Srbskou Kamenici nebo cyklotrasu v úseku Jetřichovice - Na Tokáni a další. Přehled všech a mapku s jejich vyznačením najdou zájemci na úřední desce magistrátu, který o vydání vyhlášky informuje také dotčené obce.

„Předpokládáme, že platit bude zákaz po nezbytně nutnou dobu, ale to uvidíme až poté, co se podaří požár uhasit,“ uvedl Salov. Zákaz vstupu na část území parku Děčín podle mluvčího vydal zejména kvůli bezpečnosti návštěvníků. „Máme nějaká hlášení od našich dobrovolných strážců, že přistihli tábořící lidi v národním parku, kteří si oheň chystali zjevně udělat,“ řekl Salov. Někteří turisté se také podle něj vydávali do míst, kde už to pro ně mohlo být kvůli požáru nebezpečné. „Třeba na skalní hrádek Šaunštejn, kde potom stáli v dýmu z toho ohně,“ doplnil. Upozornil, že požár je zákeřný tím, že se nešíří liniově po zemi. „My potřebujeme udržet návštěvníky v nějaké vzdálenosti, aby se nedostali do sevření ohně, odkud se nedokáží sami evakuovat. Cítili jsme jako problém, že se lidé přibližují příliš blízko,“ dodal Salov. Hříšníky nebylo možné postihnout, protože oheň nestihli založit.

Správa národního parku nejprve požadovala zákaz vstupu do celého parku. Po debatě se starosty obcí v Českém Śvýcarsku rozhodla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) tak neučinit. Starostové argumentovali tím, že by byl ochromen turistický ruch i v místech, kde nehoří. „Nechceme omezovat život lidí v okolí, ale v místě hašení mají turisté tendenci pořizovat si fotografie, tím ohrožovat svou bezpečnost a překážet v likvidaci požáru. Strážci přírody budou dohlížet na dodržování zákazu vstupu do vymezených částí,“ uvedla ve čtvrtek Hubáčková.

Vstup do oblastí zasažených požárem hlídá policie. Uzavřen je hraniční přechod do Německa v Hřensku.

Hasiči budou chtít v Českém Švýcarsku o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku, a omezit tak rozsah zasažené plochy. Z celého Česka proto povolají další jednotky, nasazeno bude dalších 250 až 280 profesionálních i dobrovolných hasičů. Zasahovat začnou v sobotu v 07:00, řekl ČTK generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. O situaci v Českém Švýcarsku dnes na zámku v Lánech informoval prezidenta Miloše Zemana. Prezident zasahujícím hasičům poděkoval.

Letouny Canadair se vracejí do Itálie, nahradí je stroje ze Švédska

Hasičům se daří držet požár v Národním parku České Švýcarsko na ploše pět krát dva kilometry. Stále ale vznikají nová ohniska a hasiči doufají, že v následujících dnech zaprší. Večer a v noci na dnešek natáhli vedení vody k Pravčické bráně, v noci se zaměřili především na obranu evakuovaných obcí, Hřenska a Janova. V noci také doplnili vodu do požárních nádrží v Janově a Labské stráni, které se v předchozích dnech vyprázdnily.

Italská letadla Canadair se musela vrátit domů | zdroj: twitter.com/hasici_cr

Ve čtvrtek se do hašení zapojila i dvě letadla z Itálie Canadair, která shazovala vodu do Hlubokého dolu. Každou hodinu tam podle hasičů dokázala dopravit 48 000 litrů vody. Letouny se ale dnes musejí vrátit zpět do Itálie, kde se také zapojí do hašení požárů. V leteckém hašení budou pokračovat vrtulníky a další letouny. Jako náhrada za letouny Canadair by měly do Česka přiletět dva letouny podobného typu ze Švédska. Jde o stroje Air Tractor AT802F, každý z nich pojme 3000 litrů vody.

Ze Švédska v 8h vyletěla dvě letadla Air Tractor AT802F, aby pomohla s leteckým hašením. Každé z letadel pojme 3000 l vody. Přílet je plánován na 12:30h. Po nezbytných procedurách a průzkumu budou okamžitě nasazeny do akce. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 29, 2022

A teď trochu jiný pohled na letecké hašení s @PolicieCZ . https://t.co/5s8vDXhrSy — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 28, 2022

Lesní požáry v italském Krasu, který se nachází u hranic se Slovinskem, se ve čtvrtek opět výrazně zhoršily. Kvůli postupujícímu ohni, který začal ohrožovat domy, nechaly úřady evakuovat stovky lidí. Na místě zasahují i hasiči ze sousedního Slovinska. Kvůli zhoršení požárů v Itálii se Řím rozhodl stáhnout z Česka své dva hasící letouny Canadair.