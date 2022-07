Aktualizováno: Šíření požáru v Českém Švýcarsku se podařilo zastavit, pomohou speciální letadla

Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko se v noci nerozšířil. Hasičům se daří držet jeho hranice na ploše o velikosti pět krát dva kilometry, tedy 1000 hektarů. Podařilo se jim zastavit jeho šíření k lesnímu zámečku u Krásné Lípy

Máme za sebou další den zdolávání náročných požárů v Hřensku. pic.twitter.com/XzSOoVqQJW — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 28, 2022

V Národním parku České Švýcarsko hoří pátým dnem, zasahuje na pět stovek hasičů, a to na více místech. V součtu bylo kvůli živlu evakuováno 450 lidí. Hasiči začali streamovat zásah u požáru v Českém Švýcarsku i pro veřejnost. (ZDE)

„Fronta šíření požáru se nám podařila zastavit. Jsme na úrovni Hlubokého dolu, Mezné, Mezní louky a zámečku,“ popsal situaci východně od Hřenska ředitel ústeckých krajských hasičů Roman Vyskočil. Podaří-li se situaci udržet, nebude již potřeba nikoho dalšího evakuovat. Hasiči zároveň zasahují přímo nad Hřenskem, kde podle něj vznikají na skalách stále nová malá ohniska.

Vyskočil si mnoho slibuje od nasazení dvou speciálních hasičských letadel Canadair z Itálie, která nově doplní vrtulníky a dva starší antonovy. Hašení ze vzduchu ale komplikuje hustý dým nad Hřenskem. Letadla Canadair mají každé kapacitu přes 6000 litrů vody. Jsou schopné ji čerpat za letu přímo z hladiny, bude se tak dít z jezera Milada u Ústí nad Labem. Pro veřejnost je tak jezero ode dneška do odvolání uzavřeno.

Kouř z požáru v Českém Švýcarsku ráno znovu cítili i obyvatelé Ústí nad Labem. Naměřené hodnoty škodlivých látek jsou ale podle meteorologů v limitech. Zápach je nepříjemný, ale zdravotně nezávadný. Pršet by v lokalitě mohlo začít v pátek odpoledne, vydatněji pak v sobotu.

Do dnešní půlnoci bylo ošetřeno osm hasičů, třem byla poskytnuta kyslíková terapie. Žádné ze zranění není vážnějšího charakteru.

Vstup do Národního parku České Švýcarsko ministerstvo životního prostřední plošně nezakáže. Ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL) to dnes na místě rozsáhlého požáru probrala se starosty. Na tiskové konferenci avizovala lokální uzávěry po uhašení, které budou zřejmě vyhlašovat obce s rozšířenou působností.

Slovensko vyšle do Česka na pomoc s hašením požáru 30 příslušníků ozbrojených sil s vrtulníkem UH-60M Blackhawk, jenž je vybaven hasícím modulem. Podle tiskového oddělení slovenského ministerstva obrany o tom dnes rozhodla vláda na mimořádném zasedání.

Armáda nasadila proti ohni silnější vrtulník Mi-17

Armáda nasadila v boji s ohněm v Českém Švýcarsku silnější vrtulník Mi-17, který unese větší bambi vak na vodu. Dosud proti ohni zasahovaly dva armádní W3-A Sokol, jeden z nich dnes armáda stáhla. Po technické kontrole se znovu do hašení zapojí. Celkem do dneška nad Hřenskem hasičům pomáhalo 11 vrtulníků a letadel, další policejní stroj řídí letecký provoz.

Armáda dnes zveřejnila video, na kterém piloti a hasiči ve středu na letecké základně v pražských Kbelích bambi vak testovali. Zařízení armádě zapůjčila soukromá firma, vejde se do něj až 2500 litrů vody. Je to poprvé, co armáda transportní stroj Mi-17 k zavěšení bambi vaku používá. Odpoledne pak vojáci zveřejnili další video, na kterém již Mi-17 nabírá vodu do podvěšeného vaku.

Přitlačili jsme. Silnější vrtulník Mi-17 s větším bambi vakem už pendluje nad Hřenskem. #JsmeArmada pic.twitter.com/Y7muAUbDwn — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 28, 2022

Armáda dosud v Českém Švýcarsku nasazovala dvě posádky s vrtulníky W-3A Sokol. V úterý na svém webu uvedla, že za den oba stroje vzlétnou s vodou nad hořící les asi stokrát.

Armáda má aktuálně celkem nasazeno v souvislosti s hašením národního parku devět vojáků z kbelské základny, vedle vrtulníků vyslala také cisternu s palivem. Posádku Mi-17 tvoří čtyři letci, v sokolech jsou tři vojáci a jeden hasič. Posádky se střídají po osmi hodinách, kdy vrtulník odletí na základnu. Po absolvování základní kontroly se s novou posádkou vrací nad České Švýcarsko. Jeden ze sokolů nyní po náročném nasazení technici kontrolují důkladněji.

Kromě armádních strojů se do hašení požáru zapojilo dalších pět vrtulníků. Dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko. Nasazena jsou také čtyři letadla včetně dvou italských Canadair.

V Saském Švýcarsku hasí požár devět vrtulníků, rozsah je proti Česku čtvrtinový

Požár v Saském Švýcarsku hasí devět německých vrtulníků, rozsah zasaženého území je oproti Česku asi čtvrtinový. Na briefingu v Hřensku to dnes řekl saský ministr vnitra Armin Schuster. Pokud by se situace zhoršila, je podle něj možné, že bude Německo muset požádat o mezinárodní pomoc. Saský ministr dodal, že je možné, že budou německé síly nasazeny i v Česku.

Požár se do Saského Švýcarska rozšířil v pondělí ráno z národního parku České Švýcarsko. Na jeho hašení se podílejí stovky německých hasičů a policistů. Na české straně musely být kvůli požáru evakuovány stovky lidí, v Německu k evakuaci zatím podle Schustera přistoupit nemuseli.

Schuster zdůraznil potřebu koordinace zásahu. Česká a saská strana si podle něj vyměnily kontakty, aby mohly zejména letecký provoz nad oblastí sladit. Úspěšný může být zásah podle Schustera jedině tehdy, pokud se podaří zorganizovat co nejvíce hašení ze vzduchu.

Kvůli napjaté situaci v Sasku zpřísnilo hlavní město spolkové země Drážďany pravidla pro vstup do lesů na svém území. Nařízení bude platné až do konce září, za porušení zákazu hrozí pokuty 2500 až 10 000 eur (61 400 až 246 000 korun).