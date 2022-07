Aktualizováno: Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, bude záležet na počasí

Rozsáhlý lesní požár v Národním parku České Švýcarsko se ani po třech dnech nedaří dostat pod kontrolu. Plameny zasáhly území o rozloze 300 hektarů a hasiči dnes vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Další vývoj požáru podle nich záleží zejména na síle a směru větru. V boji s plameny v těžko přístupném terénu by jim měla pomoci letecká technika, kterou Česku slíbilo poskytnout Slovensko, Polsko a Itálie. Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka lze úplné uhašení čekat za několik dnů. (videa ZDE)

Les v Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle. Požár likviduje přes 400 hasičů. V Hřensku ochlazují pomocí výškové techniky skály za hotely, v nichž už nikdo není. Turisté i obyvatelé museli opustit v noci na dnešek všechny objekty na pravém břehu říčky Kamenice.

V Hřensku aktuálně zasahuje 83 jednotek požárních ochrany, cca 410 hasičů. Na místě nám také pomáhají 4 vrtulníky a 2 letadla. pic.twitter.com/pkTlEnO3UC — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Podle Vlčka drží hasiči v Hřensku linii požáru. Odhadovat, kdy požár skončí, nechtěl. Záleží podle něj na počasí, zejména síle a směru větru. Úplné uhašení lze podle něj čekat i za několik dnů.

V Mezné, která je součástí Hřenska, shořely tři objekty a dva jsou poškozeny. Podle ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) ale hasiči mají požár u Mezné pod kontrolou. Hasiči dnes odpoledne vyzvali majitele hospodářských zvířat z Kamenické Stráně, aby zvířata připravili na případnou evakuaci.

Slovensko, Polsko, Itálie reagovaly na naší poptávku pomoci s leteckým hašením.



Aktuálně potřebujeme na místě vzhledem k hustému leteckému provozu techniku, která pojme co největší množství vody.



Vrtulníky Polsko (3000l), Slovensko (3000l). Tři letadla (každé 6000l). — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Lidé, kterým oheň vážně poškodil majetek, mají nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci, upozornil dnes Úřad práce ČR. V případě nouze mohou obdržet až 69 300 korun. Na úřady práce se mohou obracet také starostové, při odstraňování škod je možné zajistit pomoc díky veřejně prospěšným pracím.

Na obnovu požárem postižených obcí je připraveno 100 milionů korun, uvedla dnes ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Peníze bude možné využít na obnovu infrastruktury, včetně zabezpečení svahů poškozených požárem. Resort obcím přispěje i na likvidaci odpadu po požáru.

⚠️ Nechte v Hřensku pracovat @hasici_cr a další složky #IZS.



Zůstaňte raději doma pic.twitter.com/Tg1FvAREg3 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 26, 2022

Od rána znovu létají vrtulníky, které nabírají vodu na hašení z Labe. „V životě jsem neviděl nic většího,“ popsal situaci v Hřensku Antonín Petrů, pilot armádního vrtulníku, který pomáhá s hašením. Pomoci se shazováním vody mají stroje, které Česku slíbilo poskytnout Slovensko. Helikoptéru k hašení pošle Polsko a pomoc v podobě speciálních hasicích letounů slíbila i Itálie, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který dnes spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) místo navštívil.

Požár u Hřenska | zdroj: twitter.com/hasici_cr

Hejtman Schiller po dnešním jednání krajské bezpečnostní rady uvedl, že kvůli požáru zatím nebude vyhlášen stav nebezpečí. Hasiči podle hejtmana zásah zvládají vlastními prostředky, požár se zatím dál nešíří, situaci ale může ovlivnit počasí.

„Jestli přijde další silný vítr, budeme mít problém,“ řekl ČTK ředitel krajských hasičů Roman Vyskočil. „Vítr přenáší oheň na další ohniska nebo se to rozhoří v lokalitě už uhašené a musíme se vracet,“ dodal.

Podle předpovědi meteorologů ale počasí hasičům zřejmě v nejbližších dnech nepomůže. Pršet by mělo v oblasti kolem Hřenska nejdříve v pátek. Množství srážek nelze nyní specifikovat, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav.

Ničivý požár v Národním parku České Švýcarsko | zdroj: Profimedia

Zápach kouře hlásili od rána hasičům lidé nejen z Ústeckého, ale tak z Libereckého, Pardubického, Středočeského kraje a z Prahy. Hasiči evidovali desítky planých události s hlášením zápachu kouře a požádali občany, aby v tomto specifickém případě volání na tísňové linky zvážili a obraceli se na ně třeba v případě, že uvidí plameny.

Policisté požár v Českém Švýcarsku vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, řekl ČTK mluvčí krajské policie Dan Vítek. K příčině požáru se podle něj zatím nelze vyjádřit. „Ohledání požářiště nyní nepřichází v úvahu,“ podotkl. Na místě jsou desítky policistů, hlídají příjezdové cesty do oblasti a střeží opuštěné objekty, aby se předešlo rabování nebo vloupání.

Z národního parku České Švýcarsko se oheň už v pondělí rozšířil také do Saského Švýcarska na německé straně hranice. Dnes se situace výrazně zhoršila, uvedla agentura DPA. Na místě je nasazeno 254 hasičů a jednotky federální a státní policie.

Technika ze SSHR pomáhá při hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Během noci tam byly použity pohotovostní zásoby, jednalo se o 2 čerpadla SOMATI, nákladní nosič kontejnerů a 2 přívěsy pro převoz kontejnerů. — @rezervy_SSHR (@rezervy_SSHR) July 26, 2022

Starosta města Krásná Lípa Jan Kolář míní, že oheň nemusel České Švýcarsko zasáhnout v takovém rozsahu, kdyby v lesích nebylo ponecháno dřevo napadené kůrovcem. ČTK dnes řekl, že se okolní obce obávaly podobného požáru již mnoho let. Rozšíření původního ohniska požáru by podle něj nenastalo, pokud by podél silnice byly vykácené bezpečnostní pruhy. Mluvčí Národního parku České Švýcarsko ale ČTK řekl, že pruhy byly vykácené po obou stranách silnice z Hřenska do Mezní Louky, ani toto opatření ale rozšíření požáru nezabránilo.

Rakušan v Hřensku novinářům řekl, že platy hasičů a policistů na tarifech od ledna příštího roku vzrostou o deset procent. Jde podle něj o koaliční dohodu, což na místě potvrdil i Fiala. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl ČTK, že zvýšení bude zahrnovat i vojáky. Celkové náklady budou záviset na počtu pozic, půjde podle něj o jednotky miliard korun.

Požár v Českém Švýcarsku | zdroj: twitter.com/hasici_cr

Hasiči zlikvidovali požár ve vojenském prostoru Libavá, pomohl tomu i déšť

Rozsáhlý požár, který se rozhořel v pondělí odpoledne v lese ve vojenském prostoru Libavá nedaleko Staměřic na Přerovsku, se dnes dopoledne podařilo hasičům zlikvidovat. Jednotky se z místa po náročném zásahu vrátily na základny, řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. K uhašení požáru a jeho ohnisek výrazně dopomohlo dnešní deštivé počasí. Příčinu požáru i výši škody vyšetřovatelé zjišťují.

Hořet mezi Staměřicemi a Kozlovem začalo v pondělí odpoledne, hasiči zřídili čerpací stanoviště pro hasební vodu v lomu Výkleky. „Zásah byl ukončen kolem 10:00, v tuto chvíli již vykonávají dohled správci lesa. Výrazným pomocníkem při likvidaci požáru byl dnešní vydatnější déšť,“ uvedl mluvčí hasičů.

Kvůli rozsáhlému požáru lesa se na místo ke Staměřicím sjelo zhruba 80 hasičů z 15 profesionálních i dobrovolných jednotek, vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Požár se podařilo po 19:00 lokalizovat. Oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 800 krát 300 metrů, hustý dým pozorovali lidé ze vzdálenosti až dvou desítek kilometrů, zjistila ČTK. Podle mluvčího hasičů se požár šířil kvůli silnému větru. Hasičům komplikoval zásah těžce přístupný terén pro techniku, v mladém lese byla také nebezpečná místa pro samotné hasiče.

Na Libavé likvidovali hasiči naposledy velký požár lesa letos v březnu, oheň tehdy zasáhl plochu o rozloze přibližně 400 krát 400 metrů, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu. Oheň tento týden v pondělí vypukl zhruba ve stejné lokalitě, vzhledem k opakovaným požárům se podle informací ČTK nevylučuje ani nedbalostní či úmyslné jednání.

Zlikvidovat se dnes podařilo i požár zhruba devíti hektarů lesa u Lukovečku na Zlínsku. Vyšetřovatel hasičů zjistil, že příčinou požáru byla nedbalost při manipulaci s nedopalkem nebo otevřeným ohněm. Škodu vyčíslil na 200 000 korun.

V Evropě s lesními požáry bojuje několik zemí, například Německo, Řecko, Francie nebo Itálie.