Aktualizováno: Požár v Českém Švýcarsku se v noci nerozšířil, práce komplikuje vítr

Už čtvrtý den zasahují hasiči u požáru v Národním parku České Švýcarsko, evakuováno muselo být za tu dobu kolem 450 lidí. Přes noc se požár nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti 1000 hektarů, v noci na dnešek se zaměřili na malá ohniska ve skalách nad Hřenskem. V úterý zasahovalo v místě přes 400 hasičů, dnes by se měl jejich počet zvýšit. Práce komplikuje vítr, který k ránu zesiloval a přispíval k rozhořívání ohnisek. (videa ZDE)

Další den je za námi ale stále bojujeme.‍

⁰#nevzdameto pic.twitter.com/LQpz5Apavd — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Ústecký kraj nevydal plošný zákaz vstupu do lesů v kraji, zatím to nechystá

Krajský úřad Ústeckého kraje nevydal plošný zákaz vstupu do lesů na území kraje a ani tak výhledově činit nebude. Uvedl to dnes úřad na webu poté, co se objevily informace o plošném zákazu vstupu do lesů v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Zákaz vstupu do lesů by se dotkl v jednom okamžiku celého území kraje, tedy i těch lokalit, kde nehoří. Lesy jsou přitom na velkém území kraje v Krušných horách, které patří mezi turistické oblasti, v Českém středohoří a na dalších místech.

O zákazu vstupu mluvil ještě dnes dopoledne ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Správa národního parku na facebooku informovala, že na základě informací z terénu uzavírá několik turistických tras, a to zelenou Hájenky - Mezní můstek, žlutou Hájenky - Janovská rozhledna, červenou Mezní Louka - Šaunštejn a zelenou Mezní Louka - Hluboký důl.

Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v Radiožurnálu dnes řekl, že nevydání zákazu vstupu do lesů nebude mít na hašení vliv.

Do vytváření protipožárních pásů v Národním parku České Švýcarsko se v noci zapojily tři těžební stroje státního podniku Lesů ČR. Vytěžené pásy dřeva podle Vlčka mohou pomoci, ale jen v případě, že nebude foukat silný vítr. Podle předpovědi meteorologů se dnes na Děčínsku čeká mírný vítr s rychlostí dva až šest metrů za sekundu.

Požár v Národním parku České Švýcarsko | zdroj: twitter.com/hasici_cr

Komu a v jaké výši bude třeba poskytnout pomoc po požáru v Národním parku České Švýcarsko, bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) možné říct až po dohašení a zjištění rozsahu škod. Uvedl to po dnešním jednání vlády, na kterém ministři jednali i o požáru v okolí Hřenska. Fiala zopakoval, že už nyní mohou oběti požáru žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci 69 300 korun na osobu u úřadů práce. Předseda vlády poděkoval všem, kteří s ohněm mimořádného rozsahu bojují, i za pomoc ze zahraničí.

Ministerstvo životního prostředí připravilo na obnovu poničených míst zatím sto milionů korun. Obce budou moci peníze využít na opravu infrastruktury, včetně zabezpečení svahů poškozených požárem. Ministerstvo přispěje také na likvidaci odpadu po požáru, zatím na to vyčlenilo deset milionů korun. Obce mohou získat na odklízení škod pracovníky na veřejně prospěšné práce.

Cílem je vytvořit vytěžené pásy, které pomohou požár zastavit. https://t.co/jOxI6jfOhw — Lesy České republiky (@LesyCR_) July 27, 2022

Hasičská letadla z Itálie mohou znamenat průlom

Dvě letadla s velkokapacitními nádržemi z Itálie přistanou dnes na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy. Hasit požár v Českém Švýcarsku začnou dnes nebo ve čtvrtek poté, co absolvují servis, řekl novinářům před jednáním vlády ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jejich nasazení by podle něj mohlo znamenat zásadní pozitivní průlom.

Italská letadla mohou nabírat vodu přímo z vodní hladiny. Podle Rakušana budou využita k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale u kterých hrozí vznik dalších ohnisek požáru. „Tyto plochy budou ošetřovány vodou, aby k dalšímu vznícení nedošlo, a tím si myslíme, že by v celé té věci mohlo dojít k zásadnímu pozitivnímu průlomu a po použití masivní letecké techniky už se skutečně můžeme bavit o tom, že ten požár bude pod kontrolou,“ řekl.

Odhadnout, kdy hasiči dostanou požár pod kontrolu, je podle něho velmi těžké kvůli okolnostem, které hašení komplikují, jako jsou velmi hořlavé podloží nebo nepřístupné lokality. „Hasiči nemohou jako v normálním případě zavlažit kořenovou soustavu, aby se požár nešířil spodem dál, to tady není možné,“ poznamenal. Pod kontrolou by podle něj mohl být v řádu dnů, týdny pak budou potřeba na bedlivou kontrolu, aby nevznikla nová ohniska.

Přelet vrtulníkem nad požářištěm v Hřensku. Čeká nás ještě hodně práce. ‍ #nevzdameto pic.twitter.com/UR4R810Tjh — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 27, 2022

Další letadla už podle Rakušana hasiči nepotřebují, nasazeno je zatím celkem sedm kusů letecké techniky.

Na pomoc s požárem v Českém Švýcarsku vyslalo ministerstvo zemědělství podle svého šéfa Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) techniku ze státního podniku Lesy ČR. „Večer byl jeden stroj, přes noc už pracovaly tři stroje. Dělají protipožární pásy, harvestory pracují během v noci, kdy třeba nemohly létat vrtulníky,“ řekl dnes novinářům.