Host podpálil kavárnu. Jeho důvod je ale zcela bizarní
26. 8. 2025 – 12:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Měl jen chuť na sendvič s majonézou, místo toho ale málem způsobil masakr. V Seville rozlícený padesátník polil bar benzinem a zapálil ho – jen proto, že mu obsluha řekla, že žádnou majonézu nemají.
Ve španělském městečku Los Palacios y Villafranca v provincii Sevilla se odehrála scéna, kterou by člověk čekal spíše v černé komedii než v reálném životě. Padesátiletý muž se rozzuřil natolik, že kvůli chybějící majonéze v sendviči sáhl k naprosto šílenému činu – podpálil kavárnu plnou hostů. Podle svědků i bezpečnostních kamer se nejprve dvakrát dotázal obsluhy, zda by mu mohli dát majonézu. Dva různí číšníci mu ovšem vysvětlili, že kavárna nemá vlastní kuchyni, sendviče jsou předem připravené a žádné omáčky k dispozici nejsou. V tu chvíli muž vyrazil ven, přešel k nedaleké čerpací stanici, kde si koupil láhev benzinu, a vrátil se zpět – odhodlaný situaci vyřešit po svém.
„Jste si jistý, že nemáte majonézu?“
Po návratu vstoupil do kavárny s lahví v ruce. Ještě jednou položil otázku, zda opravdu nemají majonézu, a aniž by nechal číšníka odpovědět, začal polévat bar benzinem. Vzápětí jej zapálil a místnost během několika vteřin zachvátily plameny. Hosté, mezi nimi i děti a senioři, prchali k východu v naprosté panice. Ironií osudu je, že samotný žhář se stal první obětí svého činu. Při manipulaci s ohněm si totiž zapálil vlastní levou ruku a na záznamech je vidět, jak z kavárny vyběhl a zoufale se snažil plameny uhasit druhou rukou.
Personál reagoval rychle a duchapřítomně – použili hasicí přístroje a podařilo se jim dostat požár pod kontrolu dřív, než se rozšířil na celou budovu. Díky jejich rychlé akci byly škody omezené, ale přesto výrazné. Odhadují se na 6 000 až 7 000 liber, což v přepočtu představuje zhruba 180 až 210 tisíc českých korun. Majitel kavárny José Antonio Caballero označil celou událost za „naprosto surreální“ a dodal: „Nejdůležitější je, že se nikomu z hostů nic nestalo. Byly tam malé děti i starší lidé. Představte si, kdyby se někdo zranil.“
Policie dorazila na místo krátce po činu, podezřelého zatkla a odvezla do zdravotního střediska na ošetření popálenin. Nyní je ve vazbě u Guardia Civil a ještě dnes má stanout před soudem. Muž byl identifikován pouze jako padesátiletý obyvatel sousední provincie Córdoba, jeho jméno však nebylo zveřejněno.
Obyčejná omáčka, nebo jiskra k šílenství?
Celý případ ukazuje, jak absurdně může vyústit banální nedorozumění. Kvůli obyčejné majonéze se kavárna málem stala dějištěm tragédie a desítky lidí byly ohroženy na životě. Podle místních jde o jeden z nejpodivnějších incidentů, jaké si pamatují. Zda byl muž pod vlivem alkoholu, drog nebo se jednalo o psychické selhání, zatím policie nezveřejnila. Jedno je však jisté – hosté kavárny Las Postas na ten večer nikdy nezapomenou.