Shrnutí výsledků 36. kola první hokejové ligy
30. 12. 2025 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Přehled výsledků 36.kola první hokejové ligy:
Frýdek-Místek - Pardubice B 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Branky: 20. Ostřížek, 50. Matiaško - 16. a 49. Rákos, 1. Herčík, 59. Kaplan. Rozhodčí: Cabák, Schenel - Teršíp, Roischel. Vyloučení: 6:9. Využití 0:1. Diváci: 1134.
Vsetín - Jihlava 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Branky: 5. Slováček, 13. Šmerha, 28. Adámek, 32. Novák - 13. Štefančík, 60. Strejček. Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka - Dědek, Tvrdý. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 4180.
Přerov - Litoměřice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 2. Rob, 37. Indrák - 15. Kuťák. Rozhodčí: Šudoma, Grygera - Mikšík, Frais. Vyloučení: 5:3. Bez využití Diváci: 1169.
Kolín - Sokolov 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Branky: 22. a 37. Moravec, 40. Hampl, 59. Štohanzl. Rozhodčí: Micka, Wagner - Hájková, Landsmann. Vyloučení: 3:5. Využití 1:0. Diváci: 2755.
Chomutov - Třebíč 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 33. Ouřada, 35. Sklenář, rozhodující sam. nájezd Coskey - 3. Dočekal, 55. Bittner. Rozhodčí: Domský, Jaroš - Pěkný, Bertlík. Vyloučení: 5:4. Využití 1:1. Diváci: 2111.
Poruba - Slavia Praha 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Branky: 12. Razgals, 30. Gegeris, 37. Roman, 49. Vachovec, 55. Mrázek, 60. Gutwald - 22. Beran, 27. Kružík, 28. Čermák, 56. Gricius. Rozhodčí: Gebauer, Šico - Rakušan, Vašíček. Vyloučení: 4:5. Využití 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1043.
Tábor - Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 51. Valský. Rozhodčí: Hucl, Kosnar - Maštalíř, Polák. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2893.
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|35
|21
|3
|2
|9
|105:72
|71
|2.
|Jihlava
|34
|18
|4
|4
|8
|98:72
|66
|3.
|Kolín
|35
|19
|2
|5
|9
|93:75
|66
|4.
|Litoměřice
|35
|17
|2
|3
|13
|110:107
|58
|5.
|Vsetín
|35
|11
|9
|4
|11
|98:90
|55
|6.
|Přerov
|35
|14
|6
|1
|14
|80:83
|55
|7.
|Třebíč
|35
|13
|4
|6
|12
|89:93
|53
|8.
|Tábor
|35
|12
|4
|5
|14
|89:96
|49
|9.
|Chomutov
|35
|13
|1
|6
|15
|90:95
|47
|10.
|Sokolov
|35
|9
|8
|4
|14
|86:104
|47
|11.
|Frýdek-Místek
|34
|11
|2
|5
|16
|88:95
|42
|12.
|Poruba
|35
|11
|3
|3
|18
|99:108
|42
|13.
|Pardubice B
|36
|9
|6
|3
|18
|93:104
|42
|14.
|Zlín
|36
|11
|2
|5
|18
|73:97
|42