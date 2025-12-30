Dnes je úterý 30. prosince 2025., Svátek má David
Shrnutí výsledků 36. kola první hokejové ligy

30. 12. 2025 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Shrnutí výsledků 36. kola první hokejové ligy
zdroj: Profimedia
Přehled výsledků 36.kola první hokejové ligy:

Frýdek-Místek - Pardubice B 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky: 20. Ostřížek, 50. Matiaško - 16. a 49. Rákos, 1. Herčík, 59. Kaplan. Rozhodčí: Cabák, Schenel - Teršíp, Roischel. Vyloučení: 6:9. Využití 0:1. Diváci: 1134.

Vsetín - Jihlava 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Branky: 5. Slováček, 13. Šmerha, 28. Adámek, 32. Novák - 13. Štefančík, 60. Strejček. Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka - Dědek, Tvrdý. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 4180.

Přerov - Litoměřice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 2. Rob, 37. Indrák - 15. Kuťák. Rozhodčí: Šudoma, Grygera - Mikšík, Frais. Vyloučení: 5:3. Bez využití Diváci: 1169.

Kolín - Sokolov 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 22. a 37. Moravec, 40. Hampl, 59. Štohanzl. Rozhodčí: Micka, Wagner - Hájková, Landsmann. Vyloučení: 3:5. Využití 1:0. Diváci: 2755.

Chomutov - Třebíč 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 33. Ouřada, 35. Sklenář, rozhodující sam. nájezd Coskey - 3. Dočekal, 55. Bittner. Rozhodčí: Domský, Jaroš - Pěkný, Bertlík. Vyloučení: 5:4. Využití 1:1. Diváci: 2111.

Poruba - Slavia Praha 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Branky: 12. Razgals, 30. Gegeris, 37. Roman, 49. Vachovec, 55. Mrázek, 60. Gutwald - 22. Beran, 27. Kružík, 28. Čermák, 56. Gricius. Rozhodčí: Gebauer, Šico - Rakušan, Vašíček. Vyloučení: 4:5. Využití 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1043.

Tábor - Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 51. Valský. Rozhodčí: Hucl, Kosnar - Maštalíř, Polák. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2893.

Tabulka:

1. Slavia Praha 35 21 3 2 9 105:72 71
2. Jihlava 34 18 4 4 8 98:72 66
3. Kolín 35 19 2 5 9 93:75 66
4. Litoměřice 35 17 2 3 13 110:107 58
5. Vsetín 35 11 9 4 11 98:90 55
6. Přerov 35 14 6 1 14 80:83 55
7. Třebíč 35 13 4 6 12 89:93 53
8. Tábor 35 12 4 5 14 89:96 49
9. Chomutov 35 13 1 6 15 90:95 47
10. Sokolov 35 9 8 4 14 86:104 47
11. Frýdek-Místek 34 11 2 5 16 88:95 42
12. Poruba 35 11 3 3 18 99:108 42
13. Pardubice B 36 9 6 3 18 93:104 42
14. Zlín 36 11 2 5 18 73:97 42
Tagy:
statistika data hokej sport shrnutí první 36. kolo
Zdroje:
ČTK

