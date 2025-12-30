Mrazivý Silvestr pod sněhem! Meteorologové zpřesnili předpověď počasí, čekají bílou nadílku
30. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Konec roku a začátek příštího by se podle meteorologů mohl zahalit do bělostné pokrývky.
Vánoce byly letos, stejně jako už snad pošestnácté v řadě, zase na blátě. Silvestr a Nový rok už by se ale mohl nést v o poznání ladovštějším duchu.
„Sníh se blíží a Silvestr bude zasněžený a větrný. Modely už silvestrovský scénář „drží“ několik uplynulých běhů. Naše území opět od severu ovlivní tentokrát výraznější brázda nízkého tlaku. Sněhu by mohlo být víc, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou již tvořit závěje. Sněhové jazyky se během Silvestra mohou tvořit četně,“ uvádí experti z ČHMÚ na sociální síti.
Bělostnou pokrývku prý máme čekat všude, nejvíce si ale vcelku pochopitelně užijí na horách: „Na horách počítejte opět až s 10 cm sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i zde by mohlo na většině území alespoň několik cm napadnout,“ předpovídají odborníci.
Tradiční zimní počasí by navíc mělo vydržet delší dobu: „Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší.“
Připomeňme, že chladnější výhled koresponduje také s předpovědí serveru Severe Weather, který kvůli slábnutí a rozpadu polárního víru čeká během ledna arktické teploty.
Podle nejnovějších analýz by první příval polárního vzduchu mohl přijít právě již koncem roku.
