Scholz chce v Německu více Afričanů; myslí si, že ty neúspěšné bude snadné deportovat

Německo má zájem o kvalifikované pracovníky z Afriky, chce jim proto nabídnout budoucnost, zároveň ale očekává hladké deportace těch neúspěšných. Dnes to v Berlíně na investičním summitu skupiny velkých ekonomik G20 ke spolupráci s africkými státy prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz. Zdůraznil také, že Německo stojí o rozvoj hospodářské spolupráce s africkými zeměmi, v nichž vidí mimo jiné velkou příležitost klimatického a energetického partnerství.

„Řada afrických zemí má velmi mnoho mladých lidí, kteří hledají práci. Chceme toho využít,“ řekl Scholz s tím, že Německo naopak kvůli stárnutí populace potřebuje pracovníky ze zahraničí. Poukázal, že Německo v červnu přijalo nový přistěhovalecký zákon, jehož cílem je přilákat na pracovní trh kvalifikované cizince.

Německo tak podle Scholze chce s africkými státy uzavřít migrační partnerství, jehož součástí bude nabídka vzdělání včetně jazykových kurzů. „Zároveň ale očekáváme, že ti, kteří v Německu nebudou moci zůstat, se snadno vrátí do vlasti,“ řekl.

Kancléř, který nedávno podnikl cestu do několika afrických zemí, zdůraznil, že Německo usiluje o hospodářský rozvoj celého afrického kontinentu a že těžit z toho budou Afričané i německé podniky. Poznamenal, že spolupráce Evropy a Afriky je nevyhnutelná mimo jiné v klimatické a energetické oblasti. „Máme v Evropě cíle, kterých bez afrických partnerů nedosáhneme,“ řekl.

Německo chce do roku 2045 dosáhnout neutrality v emisích oxidu uhličitého. „K tomu budeme potřebovat velké množství vodíku, který budeme také dovážet, mimo jiné z Afriky. A mnoho afrických zemí má větší potenciál pro čistou energetiku a pro produkci vodíku než my. To je příležitost ke společnému rozvoji,“ dodal.