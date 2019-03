Sexuální zneužívání v české církvi. Potrestán byl nově zatím jediný kněz, až po zásahu Vatikánu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Kvůli podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých, byl letos na konci ledna v České republice odvolán ze své farnosti kněz v českobudějovické diecézi. Biskup jej takzvaně suspendoval až poté, co se jedna z obětí dopisem obrátila přímo na papeže Františka, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Právě papež František případy zneužívání dětí duchovními opakovaně tvrdě odsoudil. Suspendace kněze v českobudějovické diecézi je v přímé souvislosti s jeho postoji a výroky.

Zástupci české katolické církve sice připustili několik starších případů, o žádné konkrétní živé a aktuální kauze duchovního v Česku veřejnost dosud neinformovali.

HlídacíPes.org má ale potvrzený případ konkrétního kněze V. Z. působícího v českobudějovické diecézi. Suspendován byl letos koncem ledna. Redakce zná celé jméno faráře i místa jeho působení, s ohledem na presumpci neviny tyto údaje nebude nyní zveřejňovat.

Českobudějovické biskupství na dotaz redakce potvrdilo, že kněze postavilo mimo službu.

"Mgr. V.Z. byl postaven mimo službu z důvodu probíhajícího právního řízení do jehož ukončení nebudou poskytovány žádné bližší informace z důvodů ochrany osobních údajů a dat," připustilo biskupství v emailové reakci podepsané jako "sekretariát".

Stovky obětí zneužívání

Takzvaná suspenze duchovním zakazuje vykonávat jakékoli bohoslužebné a správní úkony; o udělení trestu rozhoduje biskup příslušné diecéze.

Suspenzi z hlediska církevního práva podléhají například ti duchovní, kteří se "dopustili pokusu o svádění kajícníka ve svátosti smíření ke hříchu proti 6. přikázání“ (nesesmilníš, pozn. red.), pokusu uzavření manželství, konkubinátu (církevně-právní název pro kvazimanželské soužití muže a ženy, tedy bez řádného oddání, pozn. red. )

Jan Rozek, donedávna církevní soudce, který problematiku zneužívání dětí duchovními v Česku pomohl otevřít, a založil kvůli tomu i web Pročistoucírkev.cz konkrétní případ kněze V.Z. zná. Zdůrazňuje, že biskup začal jednat až poté, co se do věci vložil Vatikán.

"Toto je kauza s počátkem už před šesti lety, nebo ještě dříve. Spousta lidí v tom nic nedělalo a pohnulo se to až poté, co jedna z obětí napsala papeži. Teprve pak se to začalo řešit," říká Rozek, který obětem zprostředkovává kontakty na psychology, církevní i světské právníky i na policii.

Brněnské biskupství Rozka odvolalo z funkce církevního soudce právě za to, že bez podpory církve založil iniciativu na pomoc obětem sexuálního zneužití duchovními. Rozhovor s Janem Rozkem nejen o případu konkrétního kněze V.Z. přinese HlídacíPes.org zítra.

S ohledem na počet obětí, kteří se v poslední době v České republice přihlásili se svědectvím o tom, že byli duchovními zneužíváni – jde zhruba o stovku případů – by aktuálně potrestaných kněžích mohlo být mnohem více. Pokud to tak je veřejnost se to ale prakticky nemá šanci dozvědět. .

"Církev na to má speciální tisk zvaný Acta Curiae, který se jednou za měsíc rozesílá kněžím v dané diecézi a z něj je možné se dozvědět o tom, že byl některý z kněžích suspendován. Ale nikdo jiný se to nedozví," vysvětluje Rozek.

Na opakovaně zaslané dotazy HlídacíPes.org, zda a kolik kněžích bylo v Česku v posledních měsících suspendováno kněžích, Arcibiskupství pražské nijak nereagovalo.

Vydejte se justici

Arcibiskup Dominik Duka se v médiích, shodou okolností v rámci únorového summitu, kde katolické duchovenstvo zneužívání odsoudilo, vyjádřil tak, že "je to ve skutečnosti trochu také hysterie," a že provinilí kněží tvoří "promile" z celého kléru.

Poté, co o svém zneužívání kněžími otevřeně mluvily v pořadech Českého rozhlasu a České televize některé oběti, však Duka reagoval tím, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele sexuálních trestných činů. Chce iniciovat i změnu trestního zákoníku tak, aby existovala zákonná povinnost ohlásit trestný čin jako je znásilnění, pohlavní zneužití a sexuální nátlak.

"Ne, že by třeba policisté nechtěli vyšetřovat, ale k tomu musí mít opravdu něco v ruce. Oběti nám i píšou, že jdou podávat trestní oznámení a my je od toho musíme zrazovat, protože důkazy nemají a nakonec to skončí tím, že naopak je zažaluje arcibiskupství, které na právníky má," komentuje to Jan Rozek.

Téma sexuálního zneužívání ze strany duchovních v poslední době silně akcentuje papež František. Otevřel jej vloni v prosinci v tradičním vánočním proslovu k římské kurii, která je správním orgánem katolické církve.

"Těm, kdo zneužívají nezletilé, bych řekl toto: Vydejte se justici a připravte se na boží spravedlnost. Církev nedopustí, aby takové případy vyšuměly do ztracena nebo byly podceňovány," řekl papež.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky