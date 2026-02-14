Severní Korea chystá šok: vládu má převzít třináctiletá dívka
14. 2. 2026 – 13:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadná dívka po boku severokorejského vůdce budí čím dál větší pozornost. Kim Ču-e se z tichého doprovodu při raketových testech postupně mění v možnou dědičku dynastie, která vládne zemi už čtyři generace. Sledujeme jen rodinné gesto, nebo pečlivě režírovaný přenos moci?
V zemi, kde se moc dědí téměř jako rodinné stříbro a kde je každé gesto vůdce pečlivě inscenovaným symbolem, může i nenápadná přítomnost dítěte znamenat víc, než se na první pohled zdá. Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una se během posledních dvou let proměnila z téměř neznámé dívky v jednu z nejpozorovanějších postav režimu. A čím častěji stojí po boku svého otce, tím hlasitěji zní otázka, zda sledujeme zrod první ženy v čele jedné z nejuzavřenějších zemí světa.
Poprvé se Kim Ču-e objevila na veřejnosti v listopadu 2022 při testu balistické rakety dlouhého doletu. Držela otce za ruku a přihlížela odpalu zbraně, která patří k pilířům severokorejské strategie. Od té chvíle se její role začala nenápadně, ale vytrvale rozšiřovat. Doprovázela Kim Čong-una na vojenské přehlídky, inspekce zbrojních projektů i otevření továren. Objevila se také při kontrolách významných domácích investic, například zemědělského komplexu Gangdong Greenhouse, a v roce 2023 s otcem vycestovala do Pekingu na summit s čínským prezidentem.
Podle jihokorejských zpravodajských služeb je Kim Ču-e přibližně třináct let. Kim Čong-un a jeho manželka mají mít pravděpodobně ještě staršího syna a mladší dítě neznámého pohlaví, žádné z nich však není veřejnosti pravidelně představováno. Právě to posiluje dojem, že dcera hraje v plánech režimu zvláštní roli.
Rostoucí role v armádě a symbolice režimu
Zásadní je kontext, v němž se Kim Ču-e objevuje. Její první vystoupení i řada dalších byla spojena se strategickými jadernými zbraněmi. Stála vedle otce při oslavách techniků a vědců podílejících se na vývoji mezikontinentálních raket, seděla po jeho boku na VIP tribuně během vojenské přehlídky a na oficiálních fotografiích byla někdy dokonce umístěna do popředí, zatímco vůdce zůstal v pozadí. Jeden ze snímků zachytil vysoce postaveného armádního činitele, jak před ní poklekl a hovořil s ní s patrným respektem.
Státní média ji sice nejmenují, ale označují ji jako nejmilovanější či vážené dítě vůdce. Její obraz se objevil i na nových poštovních známkách. V roce 2024 ji na státních ceremoniích představovala Kim Jo-čong, vlivná sestra Kim Čong-una, a dívka byla postavena do role oficiálního vítání ruského velvyslance. Zpravodajci v Soulu navíc tvrdí, že ji otec začíná zapojovat do konzultací o některých politických otázkách.
Silným symbolem byla také novoroční návštěva paláce Kumsusan v Pchjongjangu, kde jsou vystavena nabalzamovaná těla Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Mauzoleum představuje srdce dynastické legitimity režimu. Skutečnost, že tam Kim Ču-e doprovodila svého otce po tříleté pauze, byla některými analytiky vyhodnocena jako jasný signál, že je představována jako pokračovatelka rodové linie.
Signály před stranickým sjezdem
Pozornost se nyní upíná k nadcházejícímu sjezdu Korejské strany práce. Kim Čong-un na něm má vytyčit směr země na příštích pět let. Zda se jeho dcera objeví po jeho boku před tisíci delegáty, může napovědět víc než jakékoli oficiální prohlášení. Někteří odborníci soudí, že případné potvrzení její role by mohlo proběhnout nepřímo, například skrze zdůrazňování úspěšného dědictví revoluce či výjimečné stability severokorejského systému.
Jižní Korea původně pochybovala, že by hluboce konzervativní a patriarchální režim připustil ženu do čela státu. Postupný nárůst veřejných vystoupení Kim Ču-e však vedl k přehodnocení tohoto názoru. Pokud by se skutečně stala nástupkyní, byla by první ženou v čele Severní Koreje a zároveň osobou, která by jednou převzala kontrolu nad jejím jaderným arzenálem.
Kim Čong-un sám byl do role dědice uveden poměrně pozdě a po smrti svého otce převzal moc s omezenou přípravou. Možná právě tato zkušenost vysvětluje, proč dnes svou dceru představuje veřejnosti s takovým předstihem. V systému, kde symboly znamenají víc než slova, může každé její vystoupení představovat další krok k upevnění čtvrté generace vlády jedné rodiny. A svět tak možná sleduje začátek nové kapitoly severokorejské dynastie, která se i po desetiletích drží pevně u moci.