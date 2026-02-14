Děsivý vzkaz z minulosti: Co nás podle Baby Vangy čeká v roce 2026?
14. 2. 2026 – 11:04 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se řekne Baba Vanga, mnoha lidem naskočí husí kůže. Slepá bulharská věštkyně, která žila v 20. století, se stala legendou podél celého Balkánu a poté i po celém světě díky řadě proroctví, která se zdají „překvapivě“ shodovat s událostmi, jež skutečně nastaly.
Její vize pro nadcházející období vykreslují obraz světa na hraně – od nadvlády umělé inteligence, která začne nahrazovat lidský faktor v rozhodování, až po hrozbu masivního globálního konfliktu, jenž by mohl zasáhnout hlavní světové mocnosti. Jsou tato proroctví jen fascinujícím mýtem, nebo varovným signálem reality, která se již nyní začíná naplňovat?
Kdo byla baba Vanga?
Životní příběh Vangeliji Pandevy Gušterové, známé po celém světě jako Baba Vanga, připomíná scénář z mysteriózního filmu. Tato žena, která se narodila v roce 1911 v dnešní Severní Makedonii, přišla o zrak při tragické nehodě ve dvanácti letech – a právě tento moment je považován za počátek jejích jasnovidných schopností.
Pravdivá proroctví, která lidé spojují s realitou
Přestože odešla z tohoto světa již v roce 1996, její odkaz žije dál prostřednictvím vizí, které se podle jejích příznivců s až děsivou přesností shodují s historickými milníky, jako byly útoky 11. září, zkáza ponorky Kursk, smrt princezny Diany či zvolení Baracka Obamy. Nyní se pozornost upírá k roku 2026, který má být podle interpretů jejích slov rokem technologické revoluce i geopolitických otřesů.
Předpověď pro rok 2026
Zatímco skeptici upozorňují, že Baba Vanga nikdy nezanechala žádné oficiální zápisy a mnohá proroctví jsou interpretována až zpětně, fascinace její postavou neutichá. Pro rok 2026 totiž předpověděla nejen „invazi“ umělé inteligence do každodenního života, ale také vážné klimatické změny, které se v mnohém shodují s varováním dnešních vědců.Mezi údajné předpovědi, které jsou Babě Vanze připisovány, patří i přílet mimozemšťanů. Ať už člověk věří na osud, intuici nebo čistou náhodu, její proroctví pro nadcházející měsíce přinejmenším otevírají otázku, kam se naše civilizace skutečně ubírá.
Fakta versus legenda
Odborníci na historii i psychologii upozorňují, že fenomén Baby Vangy je typickým příkladem tzv. retrospektivní interpretace. Lidé mají přirozenou tendenci hledat vzorce a spojitosti, a pokud je výrok dostatečně vágní, lze ho přizpůsobit téměř jakékoli budoucí události.
Pro rok 2026 tak neexistuje žádná ověřená, autentická předpověď, která by byla archivně doložená. Existují pouze mediální interpretace a kolující seznamy na internetu.