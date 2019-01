Senioři závislí na mobilu a na sociálních sítích: Existuje ještě třetí věk?

Ministerstvo dopravy předloží na začátku února do meziresortního připomínkového řízení návrh na změny v bodovém systému, který slouží k postihu řidičů za přestupky. V pořadu Partie televize Prima to dnes řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ze současných pěti kategorií výše bodů mají zůstat dvě - čtyři a šest bodů, u některých menších prohřešků se body už ukládat nebudou.

19. 1. 17:27