Senioři, chodíte cvičit nebo na hygienu? Pojišťovna vám pošle peníze zpět, přečtěte si jak na to

7. 7. 2025 – 14:53 | Zprávy | Anna Pecena

Příspěvek od vzp pro seniory | zdroj: AI DALL-e

VZP v roce 2025 nabízí seniorům nad 65 let až 500 Kč ročně na dentální hygienu nebo pohybové aktivity. Kdo ví, jak na to, může mít čisté zuby nebo permanentku do bazénu prakticky zadarmo. A přitom stačí pár jednoduchých kroků.