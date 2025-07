Růst vývozu i dovozu podle analytiků ukazuje na zlepšení ekonomiky

7. 7. 2025 – 16:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Květnové zvýšení vývozu i dovozu ukazuje na zlepšení ekonomických podmínek.

Dobrou zprávou pro české hospodářství je i to, že exportní dynamika byla vyšší než importní, uvedli analytici, které oslovila ČTK. Zároveň ale varovali před tím, že nejistotou pro další měsíce zůstává vývoj kolem amerických cel vůči Evropské unii. Odklad účinnosti cel, která dříve vyhlásil americký prezident Donald Trump, má vypršet ve středu.

Objem vývozů meziročně vzrostl o dvě procenta na na 389,8 miliardy korun, objem dovozu o 1,5 procenta na 376,5 miliardy korun. "Na straně vývozu se projevilo především zvýšení exportu automobilové produkce a minerálních paliv. Výroba automobilů a dílů pro toto odvětví sice v posledních měsících klesá, daří se však vyvážet předchozí produkci. Za růstem dovozu dominantně stál zvýšený dovoz spotřebního zboží a potravin," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

"Z teritoriálního pohledu je klíčové obnovení růstu poptávky v Německu. Více než polovinu meziročního zvýšení vývozu z Česka má na svědomí právě tato země. Snížil se ovšem vývoz na Slovensko," doplnil Marek. "Na růstu dovozu se podobným dílem podílely země eurozóny a Čína," dodal.

Analytik PwC Dominik Kohut upozornil na rychlejší růst vývozů než dovozů. "Po několika měsících vidíme v oblasti zahraničního obchodu otočení trendu, kdy rychlost růstu exportů převýšil importy ze zahraničí. Důvodem tohoto pozitivního obratu může být deeskalace situace kolem zavádění dovozních cel ve světě. Jedná se o pozitivní zprávu pro hospodářský vývoj České republiky," uvedl. Zároveň upozornil na to, že automobilový průmysl, který vývoz v květnu táhl, je nejvíc ovlivněný výkonem německé ekonomiky či americkými cly.

Právě cla podle odborníků zůstávají hlavní nejistotou budoucího vývoje, když není jisté, zda se podaří najít dohodu mezi EU a USA, která by zavedení obchodních překážek zabránila. "Export do Spojených států amerických tvoří v rámci českého vývozu pouhá tři procenta, nicméně lze předpokládat, že negativní dopad zavedení a zmatku kolem amerických cel se do bilance českého zahraničního obchodu s největší pravděpodobností propíše přes Německo," upozornila analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.