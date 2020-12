Senát upravil daňový balíček: Chce zvýšit slevu na poplatníka a kompenzaci obcím

Senát souhlasil s nahrazením superhrubé mzdy sazbami daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Zavedení jednotných sazeb nepřijal. Horní komora také rozhodla o tom, že základní daňová sleva na poplatníka se má zvýšit z dosavadních 24 840 korun ročně na 27 840 Kč v příštím roce a na 30 840 Kč v roce 2022. O úpravách, s nimiž ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) souhlasila, nyní rozhodne Poslanecká sněmovna.

Obcím a krajům mají být podle Senátu výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy nahrazeny z 80 procent, a to zvýšením jejich výnosů z daní. V rámci rozpočtového určení daní by se měl zvýšit podíl obcí na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 procenta na 9,78 procenta.

Senát také odmítl návrh pirátských poslanců na zdanění prodeje akcií ve výši 20 milionů korun a více, které jsou v držení déle než tři roky. Návrh byl součástí přijatých úprav, na nich se dohodly kluby ODS a TOP 09, KDU-ČSL a ProRegion, v němž jsou senátoři ANO a ČSSD. Pro vrácení zákona sněmovně s přijatými změnami nakonec hlasovalo 46 ze 77 přítomných senátorů včetně šesti členů klubu STAN.

Daňový balíček v podobě, ve které ho schválil Senát, bude mít příští rok dopad do veřejných financí zhruba 98,7 miliardy korun. V roce 2022, kdy se projeví další zvýšení slevy na poplatníka, by to mělo být asi 120 miliard Kč a od roku 2023 by to měly být každoročně 103 miliardy korun. Pokles od roku 2023 je způsoben mimo jiné ukončením možnosti zrychlených odpisů podnikateli. Na tiskové konferenci po jednání Senátu uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Sněmovní verze balíčku, která počítá s vyšší daňovou slevou na poplatníka a samosprávám výpadek příjmů nekompenzuje, by znamenala výpadek příjmů ve výši 130 miliard korun ročně.

Zaměstnanci podle balíčku asi budou moci místo stravenek dostávat stravenkový paušál, který nebude podléhat odvodům a daním. Návrh na zrušení paušálu Senát odmítl stejně jako snahu o vyšší zdanění zahřívaného tabáku.

Místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin neprosadil dosavadní podobu rozpočtových pravidel. Znamenalo by to, že by se v příštím roce schodek rozpočtu nesměl zvýšit o více než 4,5 procenta vůči hrubému domácímu produktu. Podle Schillerové by to ale znamenalo drastické škrty v rozpočtu včetně dopadu na kraje a obce. Zástupci TOP 09 touto změnou podmiňovali svou podporu úpravám balíčku, při hlasování o jeho vrácení sněmovně se hlasování zdrželi. Horní komora nevyhověla ani Petru Orlovi z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů, který doporučoval odmítnout sněmovnou schválené snížení spotřební daně z nafty o jednu korunu za litr.

Babiš odletěl na summit EU, třebaže slíbil celodenní účast na jednání Senátu

Premiér Andrej Babiš (ANO) po dvou hodinách schůzi Senátu opustil, ačkoli původně sliboval účast na celém čtvrtečním projednávání daňového balíčku. Zdůvodnil to tím, že nedokázal zajistit zastupování premiérem jiné země EU na jejím summitu.

Senátoři za STAN v reakci na Babišův odjezd neúspěšně požadovali odložit rozhodování na příští středu. Podle nich Babiš ukázal, že horní komoru opakovaně ignoruje.

Program bruselského summitu dostal podle Babiše úřad vlády ve středu ve 21:30, další informace pak ve 23:30. "Nebyl jsme schopen pověřit jednu zemi, aby mne zastoupila," uvedl. Dodal, že evropští lídři budou projednávat rozpočet, klimatický balíček, vnější vztahy a další témata. Ještě v úterý Babiš uváděl, že by ho měl zastupovat polský protějšek Mateusz Morawiecki.

"Je to hrozné, že premiér této země neumí držet slovo," komentoval to místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). Podle něj se Senát musel podřídit premiérovým možnostem a přáním ohledně termínu projednávání balíčku. Ke kritikům se přidal také předseda klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů Václav Láska, podle něhož Babiš postupuje vůči Senátu arogantně a opakovaně se nechává zastupovat.

Zástupci KDU-ČSL i ODS premiérovu omluvu akceptovali. Jiří Čunek (KDU-ČSL) uvedl, že mu premiér chybět nebude, protože od svého návrhu na sazby daně z příjmů neustoupí. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) k porušení premiérova příslibu ohledně účasti na jednání řekl, že Babiše nepodezřívá, že by v tomto účelově lhal. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že premiérova účast v Bruselu je nezbytná, neboť má vyjednat přísun 962 miliard korun z peněz EU pro ČR v příštích letech.

Premiér Andrej Babiš během přípravně videokonference k bruselskému summitu | zdroj: Profimedia.cz

Reformu penzí podle Schillerové vláda do voleb nepřipraví

Vláda do voleb na podzim příštího roku penzijní reformu nepředstaví. Při projednávání daňového balíčku v Senátu to řekla ministryně Schillerová s tím, že chystaný návrh z dílny ministerstva práce vláda neprobrala a legislativní lhůty už nedovolí prosadit zásadní změny. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) připravený zákon s reformními změnami představí v pátek. Podle ní jde správným směrem a je důležité také dodržet programové prohlášení vlády.

"Já jsem zaznamenala, že snad paní ministryně (Maláčová) představí nějaké návrhy, které nejsou probrány na úrovni vlády. Řeknu otevřeně a řekla jsem to mockrát: Tato vláda prostě už nepřipraví komplexní důchodovou reformu," řekla Schillerová. Dodala, že legislativní proces trvá v průměru rok a do voleb zbývá zhruba 11 měsíců.