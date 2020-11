Daňový balíček pomůže čtyřem milionům, deset milionů ale zadluží

Sněmovna schválila největší daňové změny od roku 2008.

Čtyři miliony zaměstnanců se budou moci moci těšit z nižších daní. Pochopitelně jen v případě, že daňový balíček, který v pátek po půlnoci prosadilo ve sněmovně ANO s podporou ODS, KSČM a SPD, Senát schválí (o tom se dá pochybovat), anebo pokud ho sněmovna přehlasuje.

Ještě víc obyvatel této země však balíček zadluží. Vláda na něj nemá, bude si muset půjčit. Půjčky pak zaplatí obyvatelé z budoucích (vyšších) daní.

Zjednodušeně se to dá formulovat tak, že zákonodárci čtyřem milionům po určitý čas pomůžou. Deseti milionům zase naloží dluhy. Mezi nimi budou i ti, kterým teď daně sníží, děti, které teprve chodí do školy a daně budou platit poté, co z ní vyjdou, anebo ti, kteří se ještě ani nenarodili.

Takže bod po bodu, co se změní:

1. Patnáct procent z hrubé mzdy

Od roku 2008 platí zaměstnanci patnáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy, tedy z hrubé mzdy zvýšené o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. Sazba se tak teoreticky pohybuje kolem 20,1 procenta z hrubé mzdy. Prakticky však zaměstnanci odvádějí méně, protože mnozí využívají slevy na dani.

U výdělku 34 tisíc si zaměstnanec měsíčně polepší o téměř 2500 korun.

Daňový balíček přijatý sněmovnou tuto superhrubou mzdu jako daňový základ ruší. Stát zdaní zaměstnancům pouze hrubou mzdu. A opět sazbou patnácti procent.

2. Třiadvacet procent z hrubé mzdy pro nejvyšší příjmy

Zaměstnancům, jejichž příjem přesahuje čtyřnásobek průměrné mzdy, což odpovídá mzdě 137 tisíc, zdaní stát hrubou mzdu 23 procenty. Tuto daň však zaměstnanci zaplatí pouze z částky, která přesáhne stanovenou mez. Pod ní budou daněni patnáctiprocentní sazbou.

3. Vyšší sleva na poplatníka

Zvýší se daňová sleva na poplatníka. Dosud byla její výše stanovena na 24 840 korun. Nově má odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok. Příští rok by tedy měla dosáhnout 34 125 korun. Tím se rozšíří okruh lidí s nižšími příjmy, kteří neplatí žádné, případně minimální daně.

Jak body 1. až 3. změní vaši mzdu

A teď to podstatné: U průměrného výdělku 34 tisíc si zaměstnanec měsíčně polepší o téměř 2500 korun. Kalkulačka ministerstva financí je tady.

Příjem zvýší jak nový systém danění, o více než 1700 korun, tak sleva na poplatníka, která dosahuje 773 korun.

Také zaměstnancům s příjmem od 137 tisíc nahoru zůstane víc peněz, protože z hrubého základu zaplatí míň než ze základu supehrubého. A také oni získají vyšší slevu na poplatníka.

4. Nižší daň z nafty

Poslanci v daňovém balíčku podpořili také dopravce a všechny majitele vozů s naftovými motory. Spotřební daň z nafty se sníží o korunu. U benzinu daň zůstává.

5. Stravenkový paušál

Stravenkový paušál bude alternativou ke klasickým stravenkám. Zaměstnanci budou místo kuponů dostávat přímo peníze.

Daňový balíček 'zboural' státní rozpočet na rok 2021.

Stravenky mohou fungovat dál, pro zaměstnavatele však bude výhodnější posílat příspěvek na stravu zaměstnanci na účet.

6. Konec stropu na daňový bonus

Pokud daňová sleva na děti převyšuje vypočtenou daň, dostanou rodiče zápornou hodnotu od státu jako daňový bonus zpátky. Dosud byl strop ve výši 60 300 korun. Teď bude zrušen. Tato změna pomůže rodinám s více dětmi.

7. Aby změn nebylo málo…

… tak se změní také zdanění tabákových výrobků. Od roku 2021 se v následujících dvou letech zvedne vždy o pět procent. Stanoví se rovněž limit na příjmy z prodeje cenných papírů, které je možné osvobodit od daně. Recyklace se přesune do snížené sazby daně z přidané hodnoty, firmy dostanou možnost rychlejších odpisů strojů nebo služebních aut a obce budou mít právo zvyšovat daně z nemovitostí.

Co to udělá s příjmy státu a obcí

Daňový balíček, který formou pozměňovacího návrhu předložil poslanec (a premiér) Andrej Babiš a ke kterému poslanci přidali změny popsané v bodech 3, 6 a 7, bourá návrh státního rozpočtu na příští rok předložený Babišovou vládou.

Státní rozpočet kalkuluje s gigantickým schodkem 320 miliard. To je však schodek založený na optimistické a budovatelské prognóze, podle které další vlna covidu se už nepřivalí a podle níž česká ekonomika příští rok vzroste o 3,9 procenta.

Balíček, který sníží příjmy státu, přidá ke schodku státního rozpočtu 100 miliard. Veřejné rozpočty (rozpočet státu plus rozpočty obcí) přijdou celkem o 130 miliard, protože ze zákona o rozpočtovém určení daní připadá část daně z příjmu obcím. Konečný schodek tak může být až někde kolem pěti set miliard.

Odkdy a dokdy

Daňový balíček teď projedná Senát. Pokud ho sněmovně nevrátí, dostane ho na stůl prezident.

Babišův návrh počítá s tím, že změny budou platit od ledna 2021. Čisté příjmy by se tak čtyřem milionům zaměstnanců měly zvýšit ve výplatě, kterou dostanou v únoru.

Premiér předpokládá, že daňové sazby budou platit dva roky. Jenže v zákonu žádné časové omezení platnosti není. Takový záměr naznačuje pouze nezávazná důvodová zpráva k Babišově návrhu.