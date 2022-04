Senát by měl vyzvat Zemana k abdikaci kvůli Balákovi, myslí si ODS a TOP 09

Senát by měl podle senátorského klubu ODS a TOP 09 vyzvat prezidenta Miloše Zemana k abdikaci. Důvodem je kontroverzní omilostnění šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka.

Oznámila to dnes senátorka ODS a bývalá místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová. Senátní klub KDU-ČSL připravil podle své předsedkyně Šárky Jelínkové mírnější usnesení. Horní komora by podle něj měla prezidenta vyzvat, aby do konce svého mandátu dodržoval demokratické principy.

„Všem nám jde o stejnou věc,“ uvedla Jelínková k postoji ODS. Lidovci podle ní ale nechtějí v době války na Ukrajině „vyhlašovat válku“ s prezidentem, volí proto „mírnější cestu“.

S odkazem na to, že Zemanův mandát skončí za necelý rok, Jelínková řekla, že ani pro něj by nebylo dobré, aby odcházel s takovou stopou. Zeman podle lidovců zklamává důvěru občanů v justici a demotivuje občany, aby dodržovali zákony. „Je smutné, že se toho dočkáváme od nejvyššího ústavního činitele,“ uvedla Jelínková na tiskové konferenci.

Senátoři STAN se podle svého předsedy Petra Holečka k formulaci konečného znění usnesení připojí. Stejně tak učiní senátoři klubu ProRegion, který sdružuje senátory hnutí ANO a ČSSD. „Většina našich senátorů bude ať jedno, či druhé usnesení podporovat, protože ta milost byla udělena špatně. Prezident podkopal právní systém republiky,“ uvedl předseda klubu Jaroslav Větrovský.

Zemanovou milostí pro Baláka „došlo ke zpochybnění základních principů právního státu,“ citovala z návrhu usnesení Němcová. „Senát Parlamentu České republiky proto vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana k abdikaci,“ dodala Němcová.

Zeman podle senátora TOP 09 Tomáše Třetiny znevažuje ústavu, dělá z ní cár papíru. „Proto je třeba na situaci velmi silně reagovat,“ dodal.

Senátorský klub ODS a TOP 09 navrhne dnes usnesení, v němž vyzve prezidenta k rezignaci kvůli milosti ing.Balákovi. Předpokládám, že to na úrodnou půdu napadne. Ale šanci prezident dostat měl. Potom je možný postup dle čl. 65, budu o tom dále jednat. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) April 6, 2022

Někteří senátoři kvůli Balákovu omilostnění zvažovali ústavní žalobu na Zemana. Němcová argumentovala zejména vyjádřením předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, podle něhož poslední Zemanova milost znamenala útok na základy právního státu, právní jistoty a zpochybnila nezávislost justice.

Balák byl 24. března pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Milost pro Baláka neodpovídá podmínkám, které si prezident dříve stanovil pro její udělení. Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Prezidentovo odůvodnění milosti pro Baláka bylo podle Unie státních zástupců nepřijatelné.