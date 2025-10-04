Šéf digitální agentury kvůli potížím s eDoklady při volbách nabídne rezignaci
4. 10. 2025 – 13:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci.
Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu (ČRo), uvedl server iROZHLAS. Mesršmídův záměr ČTK potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.
Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas. "Určitě došlo k podcenění a ne úplně správnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému," řekl Mesršmíd ČRo.
V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00. Kapacitu systému musela agentura v pátek několikrát posílit. Dnes ráno uvedla, že stoprocentní spolehlivost eDokladů stále nemůže zaručit a pak upřesnila, že pracuje na opravě registrací pro systém Android. Po poledni DIA informovala, že systém eDokladů plně funguje, a pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi.
Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu mohou lidé volit letos do Sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800.000 lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci.