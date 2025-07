Sbohem slušňákovi! Tichý a nevinný andílek oholil hlavu a vytasil tetování přes celá záda

3. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Čas od času zkrátka přijde chvíle, kdy je potřeba změnit image. A Artur provedl otočku prakticky čelem vzad.

Pravda, nebavíme se tu o změně, která by proběhla, jako když lusknete prsty. Se svým nevinným kukučem se totiž Artur Štaidl, syn Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla, rozhodl zatočit už loni.

Někdy okolo listopadu shodil svou blonďatou kštici a k holé hlavě si nechal narůst retro mafiánský knír. Samotná změna účesu ale nestačila a Artur se nebál ničeho, když ještě k tomu vyrazil tatérovi pod jehlu.

„Záda jsou v procesu, ale já mám stále problém. Krátké ruce... Hledám něžnou ručku na pravidelné mazání,“ psal na Instagramu k fotce rozpracovaného tetování.

Na párty do Zlatého Stromu v Praze přitom nedávno dorazil ve společnosti neznámé dlouhovlásky, což by napovídalo, že nouzí o něžné ručky by snad trpět neměl. Sám Artur na spekulace o svém romantickém životě nijak nereaguje a můžeme se proto jen domýšlet.

Tak či tak, už v rozpracované fázi je jasné, že jeho záda budou mít jaksepatří rozmáchlou ozdobu. Žádné šolichání, jak by řekl Dr. Voštěp. O kéru se podle všeho stará tatér Jakub Vaniš, který se specializuje na pohanskou a severskou tematiku.

zdroj: Instagram