Šaty z pivních střepů, hollywoodská ikona a noblesa předních českých dam: Kdo ovládl červený koberec ve Varech 2025?

7. 7. 2025 – 7:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Karlovy Vary letos nebyly jen o filmech. Byly o odvaze, nápaditosti a módě, která se nebojí udělat hluk. Na červeném koberci se tančilo, třpytilo, cinkalo a někdy i šokovalo. Co všechno jsme mohli vidět? A proč se o některých róbách a výstupech bude ještě dlouho mluvit? Přinášíme výběr toho nejlepšího a nejpřekvapivějšího, co přinesl 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Róby, které na chvíli zastavily čas: Móda, co rezonovala emocemi

zdroj: kviff.com

Vicky Krieps se letos rozhodla vystoupit z konvencí červeného koberce – a udělala to s odzbrojující jednoduchostí. Místo očekávané róby zvolila krémový kalhotový kostým v tónu nude, doplněný vestičkou a jemným náhrdelníkem. V celém sále působila jako manifest síly, authenticity a elegance bez pozlátka. Nic dramatického – jen čistý, promyšlený tvar, který nechal vyniknout její osobnosti.

Tato volba šla ruku v ruce s hlubším vyzněním její účasti na festivalu, důraz na kvalitu, příběh a vnitřní obsah. Vicky se stala zosobněním inteligentního stylu, který si nepotřebuje říkat o pozornost a přesto ji přirozeně přitahuje.

zdroj: kviff.com

Spolu s Peterem Sarsgaardem, který na jiných festivalových akcích zvolil klasický tmavý smoking s decentními akcenty, působili jako dvě výrazné osobnosti, jejichž přítomnost na festivalu přirozeně rezonovala. Nešlo o pár v osobním slova smyslu, ale o dvojici umělců, kteří si vzájemně sekundovali svou noblesou, klidem a profesionalitou. Jejich vystoupení při přebírání President’s Award patřilo k nejsilnějším momentům večera

zdroj: Foto: KVIFF

Dakota Johnson dorazila do Karlových Varů s přirozeností, šarmem a elegancí, která jí vynesla nejen obdiv diváků, ale také jedno z nejprestižnějších ocenění festivalu – Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary (President’s Award) za mimořádný přínos světové kinematografii.

Na pódiu působila uvolněně a charismaticky, s úsměvem, který si podmanil celý sál. Černé šaty s odhalenými rameny a jemným halter výstřihem podtrhly její klasickou krásu a připomněly, že elegance často spočívá právě v jednoduchosti. Žádné okázalé róby, žádné přehrávání – jen jistota a přirozený půvab ženy, která ví, že méně může být víc.

Když převzala cenu a poděkovala českému publiku, Karlovy Vary na chvíli ztichly a pak bouřily potleskem. „Hollywood se zlobí, Dakota vítězí,“ glosovala s nadsázkou česká média. A měla pravdu. I bez potřeby ohromovat efektovou módou se stala jednou z nejvýraznějších postav letošního ročníku.

zdroj: kviff.com

Anna Geislerová, která překročila hranice couture

Anna Geislerová letos nešla po vyšlapané cestě. Šla po skle. Doslova. Její model vytvořený z pivních lahví pro značku Pilsner Urquell byl extravagantní, experimentální a zároveň hluboce český. Návrhář Jan Černý a producent Boris Král vytvořili šaty, které obsahovaly přes 10 000 krystalů Preciosa, 350 broušených skleněných komponent s hmotností kolem devíti kilo. Když se Aňa na červeném koberci otočila, šaty doslova cinkaly – jako ozvěna festivalové noci. Není divu, že tento outfit zvedl vlnu reakcí i na mezinárodních fashion blozích.

Další významné dámy Karlových Varů 2025: noblesa, styl a osobnost

Na červeném koberci letošního KVIFF zazářily nejen herecké hvězdy současnosti, ale i dámy, které svou přítomností připomněly sílu tradice, elegance a charismatu, které zrají s časem.

Dagmar Havlová vnesla na festival punc důstojnosti a noblesy. Její příchod byl připomínkou spojení filmového umění, kulturní paměti i osobního šarmu. V tmavém outfitu s jemným štrasem a dokonale upraveným účesem působila jako žena, která nepotřebuje zářit nahlas, aby ji bylo vidět.

zdroj: kviff.com

Jana Plodková okouzlila jemnou róbou z dílny Zuzany Kubíčkové, kde se snoubila pudrová růžová s perleťovým leskem a černou mašlí. Její styl byl jako z filmového záběru: jemný, ale výrazný, něžný, ale sebejistý. Přesně ten typ elegance, který si pamatujete i po skončení večírku.

zdroj: kviff.com

A nakonec Jana Švandová – herečka, která i ve svých letech dokazuje, že styl nezná věk. V černo-bílém kostýmku s dlouhým bílým šálem, působila jako dáma s nadhledem a úsměvem, který přesahuje sezónní trendy. Její přirozené vystupování, lehkost a jiskra v oku byly jedním z nejsympatičtějších momentů červeného koberce.

zdroj: kviff.com

Když móda nese poselství: Michael Douglas a mužská elegance s přesahem

Michael Douglas připomněl, že některé momenty na festivalu mají mnohem větší váhu než jen třpytivé róby. V Grandhotelu Pupp uvedl restaurovanou verzi legendárního snímku One Flew Over the Cuckoo’s Nest – filmu, který stále rezonuje jako mrazivě přesná metafora moci, kontroly a svobody. Jeho otec Kirk Douglas kdysi věřil v jeho sílu natolik, že se sám podílel na jeho produkci. A Michael nyní předal tenhle odkaz dál nové generaci.

V emotivním projevu před projekcí varoval před „flirtováním s autokracií“ a připojil se k hlasům, které upozorňují na znepokojivý vliv peněz v americké (a nejen americké) politice. „Když si začneme zvykat, že se rozhoduje za nás, pak už je pozdě,“ pronesl a sklidil potlesk, který přesáhl hranice sálu. Média jeho vystoupení okamžitě označila za jeden z nejzásadnějších okamžiků festivalu.

Off-stage zůstal věrný svému stylu. Tmavý oblek bez kravaty, rozepnutý límeček a klidné sebevědomí mu dodávaly neokázalou eleganci muže, který už nic nemusí dokazovat.

zdroj: kviff.com

Trendy, které ovládly karlovarský koberec 2025

Letos nebylo pochyb – třpytky a perleť vládnou. Ať už ve formě kovových efektů, jemného lesku nebo mikrofiltrů. Stříbrné, levandulové a pastelové tóny byly všudypřítomné, jako bychom se ocitli uprostřed snového závoje pod letním nebem.

Z červeného koberce například zazářily Jenovéfa Boková v chladně modrých, splývavých šatech s asymetrickým ramenem a jemnou vlečkou, která působila jako mlžný opar, a Eliška Křenková v elegantním kontrastu,volně splývající saténové sukně v odstínu lesklé šalvěje a tělový top s hlubokým výstřihem. Obě herečky dokonale vystihly letošní silné karlovarské trendy, minimalismus, éterický lesk a ženskost bez přemíry okázalosti.

Průsvitnost se vrací, ale s noblesou. Jemné vrstvení a pohyb materiálu dávají modelům lehkost a živost. Styling navíc potvrzuje, že i střídmá elegance může být tím nejsilnějším módním prohlášením večera.

Oversize tentokrát ustoupil ladnosti, ale u mužů se dále objevoval v podobě širokých kabátů a smokingových variací bez kravaty. U žen však dominoval důraz na siluetu a jemnost v každém detailu.